Федеральные новости

Госдума одобрила законопроект об отпуске ветеранам боевых действий

Федеральные новости 14.01.2026 19:48
0
14.01.2026 19:48


Депутаты Госдумы на пленарном заседании в первом чтении приняли законопроект о внесении изменений в статью 16 ФЗ «О ветеранах», которые касаются предоставления отпуска отдельным категориям ветеранов боевых действий.

Как пояснили в Госдуме, в соответствии с правительственным законопроектом право на отпуск без сохранения зарплаты сроком до 35 календарных дней в году могут получить россияне, которые выполняли задачи в ходе СВО и имеют особые заслуги в выполнении указанных задач, а также ряд других отдельных категорий ветеранов боевых действий.

– При подаче ими такого заявления работодатель будет обязан предоставить дни отдыха, – уточняют в Госдуме.

