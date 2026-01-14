Госдума одобрила законопроект об отпуске ветеранам боевых действий





Депутаты Госдумы на пленарном заседании в первом чтении приняли законопроект о внесении изменений в статью 16 ФЗ «О ветеранах», которые касаются предоставления отпуска отдельным категориям ветеранов боевых действий.

Как пояснили в Госдуме, в соответствии с правительственным законопроектом право на отпуск без сохранения зарплаты сроком до 35 календарных дней в году могут получить россияне, которые выполняли задачи в ходе СВО и имеют особые заслуги в выполнении указанных задач, а также ряд других отдельных категорий ветеранов боевых действий.

– При подаче ими такого заявления работодатель будет обязан предоставить дни отдыха, – уточняют в Госдуме.