Световые столбы заворожили жителей Волгоградской области





Жители Волгоградской области продолжают делиться в соцсетях фотоснимками световых столбов – разноцветных вертикальных сполохов на вечернем небосклоне. Первые снимки стали появляться еще 23 января, когда в регионе вновь усилились морозы. Подобные картины при этом наблюдали жители разных районов – Котовского, Фроловского, а также Заволжья.

Световые столбы возникают, когда в воздухе образуются ледяные кристаллы. Причиной являются сильный мороз, а также высокая влажность и отсутствие ветра. Эти ледяные кристаллы отражают и преломляют свет от того же уличного освещения городов.



Одним из последних снимков, опубликованных в соцсетях, стал сделанный во Фроловском районе.

Фото https://vk.com/officialfrolovo_new

