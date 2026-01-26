В Еланском районе Волгоградской области 27 января пройдут похороны 32-летнего участника СВО Валерия Дементьева. Как сообщает «Сердце Елани», боец погиб при выполнении боевого задания в июле 2025 года на Покровском направлении.

- Валерий навсегда останется в памяти и в героической истории нашей страны, - говорится в сообщении.

Прощание с павшим воином пройдет 27 января на площади в поселке Большевик в 11:40 мск. Перед этим в 10:00 мск пройдет отпевание в церкви поселка Елань.

Фото: «Сердце Елани» / t.me





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!