В России не планируют снимать блокировку с Roblox: депутат ГД объяснил, почему





В Роскомнадзоре заявили, что пока не собираются разблокировать игровую платформу Roblox. Как уточнили в ведомстве, в игре до сих пор распространяется экстремистский, террористический и противоправный контент, а также материалы, нарушающие российское законодательство и угрожающие безопасности несовершеннолетних.

Ситуацию прокомментировал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, указав, что косметические изменения со стороны платформы не решают системных проблем.

– В Roblox заговорили о биометрической верификации возраста. Но давайте называть вещи своими именами: это не забота о детях, а вынужденная попытка спасти репутацию и бизнес под давлением регуляторов. Годами платформа сознательно закрывала глаза на происходящее внутри, зарабатывая на самой уязвимой аудитории – детях и подростках, – считает парламентарий.

По его мнению, главная проблема состоит в том, что модераторы игры не регулируют правила среди геймеров.

– Внутри Roblox системно распространялся контент, который не имеет ничего общего с «игрой». Моделирование терактов и нападений на школы, криминальные сценарии, пропаганда запрещённых идеологий, вовлечение несовершеннолетних в опасные сообщества, выманивание детей в сторонние мессенджеры. Это не единичные сбои модерации – это прямое следствие управленческих решений компании, которая предпочла рост аудитории и прибыли базовой безопасности, – подчеркнул Немкин.

Депутат также отметил, что со стороны российского правительства предпринимались попытки выстроить диалог с платформой, но разработчики не реагировали на замечания о нарушении российского законодательства в игре.