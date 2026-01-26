



Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в результате врачебных ошибок, сообщает Привет-Ростов.

– В декабре прошлого года жительница Ростова обратилась в родильное отделение одной из городских больниц с целью родоразрешения. По ее словам, медперсонал сначала не принимал ее, а затем во время родов новорожденный получил травмы, от которых скончался через несколько дней, – передает со ссылкой на данные следствия ростовское СМИ.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела следователи СКР допрашивают персонал роддома, изъяли и изучают медицинскую документацию. Назначены экспертизы.

Фото: пресс-служба СКР