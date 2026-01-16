Силовики вывезли на допрос в Ростов главу села Целина и районных чиновников





Из села Целина Ростовской области сотрудники ОМОН вывезли на допрос в Ростов главу района Оксану Косенко. Как сообщает Привет-Ростов, чиновницу и других сотрудников администрации доставили на допрос в ГСУ донского главка МВД.

Сообщается, что задержание, вероятнее всего, состоялось в рамках расследования уголовного дела, связанного с ремонтом дороги. На допросах, по данным ростовских СМИ, побывали 12 человек, включая подрядчика, который выполнял работы.

– Следствие связано с асфальтированием грунтовой дороги по документам, которые, по версии следствия, оказались подложными, – пишет Привет-Ростов. – Акт приёмки был подписан чиновниками раньше завершения всех работ, что квалифицируют как нарушение закона.

В настоящее время следователи изучают обстоятельства подписания документов, выполнение работ и причастность каждого из чиновников. От администрации Целинского района комментариев пока не поступало.