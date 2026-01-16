Федеральные новости

Силовики вывезли на допрос в Ростов главу села Целина и районных чиновников

Федеральные новости 16.01.2026 13:27
0
16.01.2026 13:27


Из села Целина Ростовской области сотрудники ОМОН вывезли на допрос в Ростов главу района Оксану Косенко. Как сообщает Привет-Ростов, чиновницу и других сотрудников администрации доставили на допрос в ГСУ донского главка МВД.

Сообщается, что задержание, вероятнее всего, состоялось в рамках расследования уголовного дела, связанного с ремонтом дороги. На допросах, по данным ростовских СМИ, побывали 12 человек, включая подрядчика, который выполнял работы.

– Следствие связано с асфальтированием грунтовой дороги по документам, которые, по версии следствия, оказались подложными, – пишет Привет-Ростов. – Акт приёмки был подписан чиновниками раньше завершения всех работ, что квалифицируют как нарушение закона.

В настоящее время следователи изучают обстоятельства подписания документов, выполнение работ и причастность каждого из чиновников. От администрации Целинского района комментариев пока не поступало.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
16.01.2026 13:27
Федеральные новости 16.01.2026 13:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.01.2026 11:27
Федеральные новости 16.01.2026 11:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.01.2026 16:07
Федеральные новости 15.01.2026 16:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.01.2026 09:15
Федеральные новости 15.01.2026 09:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.01.2026 19:48
Федеральные новости 14.01.2026 19:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.01.2026 15:03
Федеральные новости 14.01.2026 15:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.01.2026 17:00
Федеральные новости 12.01.2026 17:00
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.01.2026 12:13
Федеральные новости 12.01.2026 12:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.01.2026 11:31
Федеральные новости 12.01.2026 11:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.01.2026 14:30
Федеральные новости 11.01.2026 14:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.01.2026 17:41
Федеральные новости 10.01.2026 17:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.01.2026 10:17
Федеральные новости 09.01.2026 10:17
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.01.2026 10:45
Федеральные новости 07.01.2026 10:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.01.2026 09:56
Федеральные новости 07.01.2026 09:56
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.01.2026 10:32
Федеральные новости 06.01.2026 10:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:48
За год Концессии восстановили 40,5 тыс. квадратных метров асфальтаСмотреть фотографии
15:25
Волгоградец из злости изрезал приятеля ножомСмотреть фотографии
15:07
В Рудне отказались от крещенский купаний из-за рыхлого льдаСмотреть фотографии
14:54
Волгоградская область передала БПЛА и мототехнику в зону СВОСмотреть фотографии
14:50
Запрет на продажу алкоголя вступит в силу в Волгограде 25 январяСмотреть фотографии
14:22
Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской области днем 16 январяСмотреть фотографии
14:18
«Не жизнь, а истязание»: волгоградцы просят Бастрыкина спасти их от мучительного гула снежных пушекСмотреть фотографииCмотреть видео
13:36
Обладатель Кубка России Александр Трошечкин перешёл в «Ротор»Смотреть фотографии
13:27
Силовики вывезли на допрос в Ростов главу села Целина и районных чиновниковСмотреть фотографии
13:06
Свет вернули в обесточенные аварией хутора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:01
Волгоградские ватерполисты обыграли «Синтез» в серии пенальтиСмотреть фотографии
13:00
253 спецмашины чистят волгоградские дороги после снегопадаСмотреть фотографии
12:32
В Волгоградской области назвали самые востребованные профессии январяСмотреть фотографии
12:31
«Путь короткий, но самоотверженный»: в Елани похоронят погибшего год назад Александра ЕреминаСмотреть фотографии
12:01
В Волгограде водитель автобуса №88 выгнал пассажиров в мороз из салонаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:59
Ученые разглядели цифру в гигантской коронарной дыре на СолнцеСмотреть фотографии
11:36
Защита волгоградского генерала Попова обжаловала приговор в кассацииСмотреть фотографии
11:27
В Госдуме не собираются лишать россиян TelegramСмотреть фотографии
11:08
На федеральной трассе под Волгоградом погиб пассажир опрокинувшейся легковушкиСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде 21-летняя рецидивистка едва не зарезала гостя отчимаСмотреть фотографии
10:39
Где в Волгограде будут работать купели на Крещение: списокСмотреть фотографии
10:25
Под Волгоградом на эко-ферме пятнистых оленей и муфлонов выпустили в лугаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:07
В Волгоградской области на 3,5 часа перекрыли дорогу из-за гигантской лужиСмотреть фотографии
09:36
Авария обесточила четыре хутора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:23
В Волгограде снова произошел сбой на участке трамвайных маршрутов №№5, 7, 10 и 12Смотреть фотографии
08:43
Волгоград стал самым доступным среди популярных турнаправлений в январеСмотреть фотографии
08:30
Банкам запретят ограничивать волгоградцев в выборе страховкиСмотреть фотографии
08:25
Бесплатный проезд предложили ввести для волгоградских отличниковСмотреть фотографии
08:10
Волгоградская область закупит дорожную технику на 824 миллиона рублейСмотреть фотографии
07:51
Как обезопасить себя при покупке автомобиля с пробегом: инструкцияСмотреть фотографии
 