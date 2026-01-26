Главное

«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеОбновление трамвайного парка: в Волгограде презентовали и запустили новый вагонВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
Скончался Александр Ерёмин – самый юный капитан осаждённого Сталинграда

Общество 26.01.2026 20:40
25 января в Ворошиловском районе Волгограда в возрасте 98 лет скончался ветеран речного флота, потомственный капитан речного флота Александр Еремин. Печальную новость сообщили в местном отделении совета ветеранов.

Александр Николаевич родился и вырос в Сталинграде. Во время Великой Отечественной войны решил пойти по стопам отца и поступил на курсы судовождения. В период Сталинградской битвы в 14-летнем возрасте он уже имел диплом. Позже подросток стал одним из самых юных капитанов переправы через Волгу, которые обеспечивали снабжение боеприпасами подразделений, действующих в городе, и перевозку раненых. Решением наркома речного флота СССР Зосимы Шашкова летом 1942 года школьнику было поручено управлять буксиром «Пожарский» вплоть до выписки прежнего капитана из госпиталя.

Осенью 1942 года судно, на котором служил Александр Еремин, попало под обстрел. Часть экипажа погибла. Сам же юный речник лишь чудом отделался ранением.

После лечения в 1943 году он продолжил работать помощником капитана в Сталинграде на речном трамвайчике. В послевоенные годы также продолжил служить на речном флоте. В общей сложности Александр Николаевич отработал на Волге более 46 лет.

Прощание с легендарным ветераном-речником пройдет 28 января в 11:00 мск на Димитриевском (Центральном) кладбище Волгограда.

Общество 26.01.2026 21:44
Общество 26.01.2026 20:40
Общество 26.01.2026 20:13
Общество 26.01.2026 19:52
Общество 26.01.2026 19:39
Общество 26.01.2026 19:33
Общество 26.01.2026 19:19
Общество 26.01.2026 19:10
Общество 26.01.2026 18:20
Общество 26.01.2026 18:14
Общество 26.01.2026 17:22
Общество 26.01.2026 17:12
Общество 26.01.2026 17:01
Общество 26.01.2026 16:56
Общество 26.01.2026 16:28
