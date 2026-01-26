Скончался Александр Ерёмин – самый юный капитан осаждённого Сталинграда





25 января в Ворошиловском районе Волгограда в возрасте 98 лет скончался ветеран речного флота, потомственный капитан речного флота Александр Еремин. Печальную новость сообщили в местном отделении совета ветеранов.

Александр Николаевич родился и вырос в Сталинграде. Во время Великой Отечественной войны решил пойти по стопам отца и поступил на курсы судовождения. В период Сталинградской битвы в 14-летнем возрасте он уже имел диплом. Позже подросток стал одним из самых юных капитанов переправы через Волгу, которые обеспечивали снабжение боеприпасами подразделений, действующих в городе, и перевозку раненых. Решением наркома речного флота СССР Зосимы Шашкова летом 1942 года школьнику было поручено управлять буксиром «Пожарский» вплоть до выписки прежнего капитана из госпиталя.

Осенью 1942 года судно, на котором служил Александр Еремин, попало под обстрел. Часть экипажа погибла. Сам же юный речник лишь чудом отделался ранением.

После лечения в 1943 году он продолжил работать помощником капитана в Сталинграде на речном трамвайчике. В послевоенные годы также продолжил служить на речном флоте. В общей сложности Александр Николаевич отработал на Волге более 46 лет.

Прощание с легендарным ветераном-речником пройдет 28 января в 11:00 мск на Димитриевском (Центральном) кладбище Волгограда.