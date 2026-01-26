Главное

«После Крещения снова в прорубь»: жители села Заплавное из-за ЧП с насосами набирают воду прямо из речки

Общество 26.01.2026 15:31
0
26.01.2026 15:31

Жители села Заплавное в Ленинском районе Волгоградской области 26 января потянулись к проруби на реке Ахтуба, чтобы набрать воду. Из-за ЧП с насосным оборудованием в этом населенном пункте уже третий день нет воды. 

- Многие с ведрами и 5-литровыми бутылями пошли на речку за водой, как в стародавние времена. А что делать? Воды нет уже третьи сутки, а у нас дети, хозяйство. Водовозка стоит на одном месте у магазина «Елена». Не всем удобно к ней идти, да и вода там коричневая. Такую мы даже своим кроликам не дали бы пить, - утверждают люди. – В магазине цена на воду сразу взлетела. Пару дней назад 5-литровая бутыль стоила около 50 рублей, а сейчас 75 рублей. Кому беда, а кому, как говорится, мать родна. Вот и пошел народ на речку к проруби.

По последним данным, стоимость 5-литровой бутыли с водой в селе Заплавное к обеду выросла уже до 149 рублей. 


Местные набирают воду в речке всего в нескольких метрах от места, где находятся насосы. На видеокадрах, которые прислали жители, видно, что группа мужчин в нескольких метрах от проруби пытается реанимировать вышедшее из строя водоподающее оборудование.

«Боимся, что все разморозится окончательно» 

Аварийные бригады пытались разморозить трубы всю прошедшую ночь. В село везли дрова и газовые баллоны, но возобновить подачу воды так и не получилось. Районные власти сообщили, что в селе Заплавное удалось запустить котельную и тепло в дома поступает.

- Из-за нехватки воды у некоторых в домах отключаются газовые котлы. Также мы боимся, что разморозятся окончательно все трубы и мы вообще останемся без воды до весны, - переживают жители.

Власти района утверждают, что держат ситуацию на контроле. К устранению аварии на водозаборе привлечены дополнительно специалисты ООО «Ленинский ВодоКанал». Организован подвоз технической воды жителям. Также, как уверяет глава района Андрей Денисов, ведется контроль наличия питьевой воды в магазинах.

Фото, видео местных жителей


Комментарии
