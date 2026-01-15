Федеральные новости

Депутат Свинцов наметил «прощание» с WhatsApp* на конец года

Депутат Государственно думы Андрей Свинцов  высказал мнение о том, что окончательно блокировка WhatsApp* в России произойдет в 2026 году.  Как сообщает ТАСС, произойдет это, по мнению парламентария, не раньше чем в конце года. 

– Я думаю, что действительно Роскомнадзор до конца года примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp*. Это связано с тем, что мессенджер принадлежит признанной  нас экстремистской компании  Meta**. Такие меры абсолютно обоснованы, – цитата из комментария депутата. 

Напомним, что ранее в Роскомнадзоре сообщали о том, что ограничения в отнощении зарубежного мессенджера планируют вводить поэтапно – чтобы пользователи смогли найти альтернативный сервис для общения.

* Принадлежит корпорации Meta, запрещенной в РФ.

** Корпорация, деятельность которой запрещена на территории России. 

