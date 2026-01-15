Депутат Свинцов наметил «прощание» с WhatsApp* на конец года





Депутат Государственно думы Андрей Свинцов высказал мнение о том, что окончательно блокировка WhatsApp* в России произойдет в 2026 году. Как сообщает ТАСС, произойдет это, по мнению парламентария, не раньше чем в конце года.

– Я думаю, что действительно Роскомнадзор до конца года примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp*. Это связано с тем, что мессенджер принадлежит признанной нас экстремистской компании Meta**. Такие меры абсолютно обоснованы, – цитата из комментария депутата.

Напомним, что ранее в Роскомнадзоре сообщали о том, что ограничения в отнощении зарубежного мессенджера планируют вводить поэтапно – чтобы пользователи смогли найти альтернативный сервис для общения.

* Принадлежит корпорации Meta, запрещенной в РФ.

** Корпорация, деятельность которой запрещена на территории России.