



В Волгограде 26 января по случаю 84-й годовщины образования 10-й стрелковой Сталинградской ордена Ленина дивизии внутренних войск НКВДСССР и в преддверии 83-летия победы советских войск в Сталинградской битве состоялся показ иммерсивной постановки и музыкального спектакля «Щит и меч Сталинграда».





В основу постановки и спектакля легли исторические события, разворачивавшиеся в годы Сталинградской битвы. В фойе Волгоградской филармонии, а также со сцены зрителям рассказали о подвигах сотрудников Сталинградского УНКВД и 10-й дивизии НКВД, информация о которых до недавних пор хранилась в архивах под грифом «секретно».

– Проект «Щит и меч Сталинграда» напрямую связывает героическое прошлое с настоящим и будущим, свидетельствуя о том, что традиции мужества, долга и служения Отечеству бережно сохраняются новым поколением сотрудников силовых и правоохранительных ведомств, – сообщают в Главке МВД России.









Отметим, что героико-патриотический проект реализуется региональным управлением ФСБ России и Главным управлением МВД России по Волгоградской области совместно с Волгоградской академией МВД России.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области