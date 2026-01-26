Сотрудники СФР примут волгоградцев в выходной 31 января

В Волгоградской области клиентские службы Соцфонда в субботу, 31 января, проведут дополнительный прием граждан. Как сообщили в Отделении СФР по региону, в этот день специалисты будут готовы ответить на вопросы о социальных выплатах и мерах поддержки с 08:00 до 17:00 мск.

На приём в выходной день все желающие могут попасть по предварительной записи или в порядке «живой» очереди, если не успеют записаться.

С контактами и режимом работы клиентских служб ОСФР по Волгоградской области можно ознакомиться на сайте регионального Отделения.

Такие приёмы, как отметили в СФР, проводятся для удобства жителей в последнюю субботу каждого месяца.





