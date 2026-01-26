Главное

«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеОбновление трамвайного парка: в Волгограде презентовали и запустили новый вагонВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
В Волгограде автобус №61А протаранил машину многодетной семьи

В Тракторозаводском районе Волгограда на видео попал момент странного ДТП. На территории посёлка Верхнезареченский рейсовый автобус №61А на пустой дороге на полном ходу протаранил автомобили, припаркованные у частного жилого дома. Момент наезда засняла камера уличного видеонаблюдения.



По информации очевидцев, всё произошло 23 января в 22:10. У новенького автобуса отказали тормоза. Лишь благодаря позднему времени никто из людей не пострадал, однако многодетная семья, воспитывающая ребёнка с инвалидностью, лишилась машины. Судя по опубликованным кадрам, автомобиль получил серьёзные повреждения и едва ли может быть восстановлен.

Фото и видео: Волгоград / t.me

17:01
Аэропорт Волгограда перешел на «ручной режим» из-за глобального сбоя
16:56
Волгоградцев предупредили о неизлечимом вирусе Нипах из Индии
16:28
Световые столбы заворожили жителей Волгоградской области
16:19
Причиной коммунальной аварии в селе Заплавном стал попавший в водозабор лёд
16:03
83-летие Сталинградской Победы в Волгограде отметят без шумных мероприятий
15:33
Лучший бомбардир ЮФЛ Михаил Семененко подписал контракт с «Ротором-2»
15:31
«После Крещения снова в прорубь»: жители села Заплавное из-за ЧП с насосами набирают воду прямо из речки
15:13
ЖКХ и транспорт стали самыми затратными услугами для волгоградцев
14:49
Под Волгоградом из-за морозов 20 муниципалитетов перевели школы на дистант
14:46
Силовики накрыли браконьерский цех с краснокнижной рыбой под Волгоградом
13:56
В Волгограде автобус №61А протаранил машину многодетной семьи
13:49
На новогодних каникулах в Волгоградской области трафик домашнего интернета падал только под утро
13:45
Школы района Волгоградской области отменили уроки из-за лютого мороза
13:15
Сумоисты Волгограда провели первый в истории региональный чемпионат
13:04
В Волгограде в ЧП с электродугой обвинили пострадавшего энергетика кардиоцентра
12:53
83-летие Сталинградской Победы: губернатор Бочаров провел совещание
12:36
В остающееся без воды Заплавное перебросили допсилу из Ленинска
12:18
Жителям Заплавного под Волгоградом помогли с водой земляки
11:42
Под Волгоградом пожар в частном секторе унёс жизни двух человек
11:31
Уроки в школах отменили из-за морозов в соседнем с Волгоградом Саратове
11:17
Волгоградские бойцы киокушин определили сильнейших на региональном первенстве
11:07
Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
10:58
Волгоградец получил 5 суток за прогулку в плаще с погонами унтер-офицера СС
10:39
В Волгограде разыскивают лихача, спровоцировавшего ДТП на ул. 40 лет ВЛКСМ
10:33
ЕвроХим-ВолгаКалий обновляет парк подземной техники
10:29
Пробка в 1,5 км сковала движение на «танцующем» мосту у Волгограда
10:22
Такого лет десять не было: под Волгоградом температура воздуха опустилась ниже -32 градусов
10:01
Пенсионерки-ровесницы погибли в огне в Волгоградской области
09:40
Онлайн-сервисы волгоградских энергетиков могут включить в «белый список»
09:19
В Волгограде вспомнят жертв Холокоста 27 января
 