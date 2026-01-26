В Волгограде автобус №61А протаранил машину многодетной семьи





В Тракторозаводском районе Волгограда на видео попал момент странного ДТП. На территории посёлка Верхнезареченский рейсовый автобус №61А на пустой дороге на полном ходу протаранил автомобили, припаркованные у частного жилого дома. Момент наезда засняла камера уличного видеонаблюдения.





По информации очевидцев, всё произошло 23 января в 22:10. У новенького автобуса отказали тормоза. Лишь благодаря позднему времени никто из людей не пострадал, однако многодетная семья, воспитывающая ребёнка с инвалидностью, лишилась машины. Судя по опубликованным кадрам, автомобиль получил серьёзные повреждения и едва ли может быть восстановлен.

Фото и видео: Волгоград / t.me