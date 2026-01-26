Под Волгоградом осудили ревнивца за нападение с ножом на таксиста

В Волгоградской области Жирновский районный суд приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима 53-летнего местного жителя, который пытался зарезать таксиста. Водитель пострадал только из-за того, что довез до дома бывшую жену ревнивца.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, подсудимого признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Напомним, что это преступление было совершено в октябре 2025 года. Женщина на такси подъехала к дому бывшего супруга, чтобы забрать вещи. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина приревновал экс-супругу к таксисту, подумав, что это ее новый возлюбленный. Неадекват накинулся на водителя с ножом и два раза ударил его в область груди и предплечья, после чего лезвие сломалось. Таксист успел заблокировать двери и уехать с места происшествия. Пострадавший обратился за медицинской помощью.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото прокуратуры Волгоградской области





