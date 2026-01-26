Главное

«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеОбновление трамвайного парка: в Волгограде презентовали и запустили новый вагонВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

Актуально

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Федеральные новости

 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
Расследования

Под Волгоградом осудили ревнивца за нападение с ножом на таксиста

Расследования 26.01.2026 21:03
0
26.01.2026 21:03


В Волгоградской области Жирновский районный суд приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима 53-летнего местного жителя, который пытался зарезать таксиста. Водитель пострадал только из-за того, что довез до дома бывшую жену ревнивца.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, подсудимого признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Напомним, что это преступление было совершено в октябре 2025 года. Женщина на такси подъехала к дому бывшего супруга, чтобы забрать вещи. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина приревновал экс-супругу к таксисту, подумав, что это ее новый возлюбленный. Неадекват накинулся на водителя с ножом и два раза ударил его в область груди и предплечья, после чего лезвие сломалось. Таксист успел заблокировать двери и уехать с места происшествия. Пострадавший обратился за медицинской помощью.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. 

Фото прокуратуры Волгоградской области


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
26.01.2026 21:03
Расследования 26.01.2026 21:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.01.2026 14:46
Расследования 26.01.2026 14:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.01.2026 13:04
Расследования 26.01.2026 13:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.01.2026 18:22
Расследования 25.01.2026 18:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.01.2026 18:36
Расследования 23.01.2026 18:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.01.2026 16:03
Расследования 23.01.2026 16:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.01.2026 13:05
Расследования 23.01.2026 13:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.01.2026 20:56
Расследования 22.01.2026 20:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.01.2026 19:56
Расследования 22.01.2026 19:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.01.2026 15:05
Расследования 22.01.2026 15:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.01.2026 13:25
Расследования 22.01.2026 13:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.01.2026 12:05
Расследования 22.01.2026 12:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.01.2026 10:34
Расследования 22.01.2026 10:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.01.2026 16:15
Расследования 21.01.2026 16:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.01.2026 15:05
Расследования 21.01.2026 15:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:44
Под Волгоградом простятся с погибшим летом в зоне СВО Валерием ДементьевымСмотреть фотографии
21:03
Под Волгоградом осудили ревнивца за нападение с ножом на таксистаСмотреть фотографии
20:40
Скончался Александр Ерёмин – самый юный капитан осаждённого СталинградаСмотреть фотографии
20:13
«Родина-мать» и телевышка покрылись льдом: фото самого холодного дня в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:52
В Волгограде с упавшей с 5-го этажа школьницей простятся у ее домаСмотреть фотографии
19:39
Спектакль о подвигах 10-й дивизии НКВД представили публике в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:33
В Волгограде мать погибшего штурмовика из ДФ «Z» незаконно лишили выплатСмотреть фотографии
19:19
В Волгограде 2 февраля проведут салют в честь освобождения СталинградаСмотреть фотографии
19:10
Аэропорт Волгограда после сбоя Leonardo вернулся к штатной работеСмотреть фотографии
18:20
Под Волгоградом произошла повторная авария на котельной в хуторе МедведевСмотреть фотографии
18:14
Посмертные ордена и медали передали родным восьмерых волгоградцевСмотреть фотографии
17:22
С контрактником Романом Килячковым простятся в УрюпинскеСмотреть фотографии
17:12
Сотрудники СФР примут волгоградцев в выходной 31 январяСмотреть фотографии
17:01
Аэропорт Волгограда перешел на «ручной режим» из-за глобального сбояСмотреть фотографии
16:56
Волгоградцев предупредили о неизлечимом вирусе Нипах из ИндииСмотреть фотографии
16:28
Световые столбы заворожили жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:19
Причиной коммунальной аварии в селе Заплавном стал попавший в водозабор лёдСмотреть фотографии
16:03
83-летие Сталинградской Победы в Волгограде отметят без шумных мероприятийСмотреть фотографии
15:33
Лучший бомбардир ЮФЛ Михаил Семененко подписал контракт с «Ротором-2» Смотреть фотографии
15:31
«После Крещения снова в прорубь»: жители села Заплавное из-за ЧП с насосами набирают воду прямо из речкиСмотреть фотографии
15:13
ЖКХ и транспорт стали самыми затратными услугами для волгоградцевСмотреть фотографии
14:49
Под Волгоградом из-за морозов 20 муниципалитетов перевели школы на дистантСмотреть фотографии
14:46
Силовики накрыли браконьерский цех с краснокнижной рыбой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:56
В Волгограде автобус №61А протаранил машину многодетной семьиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:49
На новогодних каникулах в Волгоградской области трафик домашнего интернета падал только под утроСмотреть фотографии
13:45
Школы района Волгоградской области отменили уроки из-за лютого морозаСмотреть фотографии
13:15
Сумоисты Волгограда провели первый в истории региональный чемпионатСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде в ЧП с электродугой обвинили пострадавшего энергетика кардиоцентраСмотреть фотографии
12:53
83-летие Сталинградской Победы: губернатор Бочаров провел совещаниеСмотреть фотографии
12:36
В остающееся без воды Заплавное перебросили допсилу из ЛенинскаСмотреть фотографии
 