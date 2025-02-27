«Это тупиковый путь»: член ОП Сергей Жуков обвинил Госдуму в нежелании решать «собачий» вопрос





Член Общественной палаты Волгоградской области Сергей Жуков прокомментировал прозвучавшее накануне предложение депутата Государственной думы Андрея Гимбатова о необходимости истребления агрессивных бездомных собак. Как сообщает ИА «Высота 102», у представителя волгоградской общественности, как и у многих горожан, возникли вопросы относительно данной инициативы. И, что не менее важно, Жуков указал на необходимость централизованного решения данной проблемы. Пока же, по его мнению, депутаты Госдумы предпочитают наблюдать за ситуацией в стороне.

– Наконец-то в Госдуме официально прозвучал голос разума в отношении защиты жизни и здоровья граждан от диких собак. Волгоградский депутат Андрей Гимбатов заявил о необходимости эвтаназии агрессивных животных. Вот только вопрос признания их агрессивными вообще ничего не решает. Нужны более кардинальные меры, – написал в своем Telegram-канале Жуков и перешел к вопросам. – Как считать, агрессивной собака становится после того, как напала на человека, или до этого? А в стае собак как определить, какая агрессивная, а какая просто "рядом стояла"? Лай в целях защиты своей территории считается агрессией или только укус или трагедия это подтверждать будут? Кто будет определять агрессивная собака или нет?

По мнению члена Общественной палаты Волгоградской области, озадачиться нужно регулированием численности диких собак.

– И начать нужно с ликвидации стай в наших дворах и на прилегающих территориях. Никто не будет против одной-двух собачек во дворе. Но стаи – это реальная угроза и. И без разницы, чипированные они или нет. Кстати, зоологии подтверждают, что половой инстинкт у собак снижает уровень агрессии к человеку: не до того им когда они в поиске пары. А вот его отсутствие оставляет у животного только цель поиска питания и защиты территории где оно находится, – подчеркивает Сергей Жуков. – Ну и сердобольных граждан нужно строго наказывать, которые прикармливают стаи.

Далее волгоградец резюмирует:

– К сожалению сама Госдума пока снимает с себя ответственность за принятие единого Федерального закона о регулировании численности диких собак и перекладывает проблему на регионы. Мол, сами решайте, сами их содержите, сами разбирайтесь с негативом от зоозащитников. Это тупиковый путь и, к сожалению, трагедии будут повторяться до тех пор пока не появится политическая воля закончить с «бурматовщиной» разом по всей стране.