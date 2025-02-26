Андрей Гимбатов выступил за эвтаназию «кровожадных диких зверей»

Депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов заявил о необходимости ввести на федеральном уровне понятие агрессивных собак, чтобы избавляться от них с помощью эвтаназии.
- Агрессивным тварям не место в городах! В первую очередь защищать нужно людей. С этим утверждением невозможно спорить. Гуманное отношение к животным — это правильно. И естественно для любого нормального человека. Только вот кровожадные дикие звери на улицах наших городов - это никакая не защита животных, это беспредел, который нужно искоренить раз и навсегда,
- заявил он в своем ТГ.
Он напомнил, что недавно регионы получили право вводить обязательную эвтаназию агрессивных животных. Однако, по его мнению, нужно переходить к более решительным мерам из-за регулярных трагических случаях из разных городов.
- Необходимо вернуться к тому, чтобы прямо в федеральном законе прописать ключевые параметры, которые избавят наших граждан от этой угрозы. Это собственно порядок признания животного агрессивным. Что, конечно, будут делать специалисты. И механизмы отлова и эвтаназии таких собак. Для регионов это, уверен, должно быть не правом, а обязанностью,
- продолжил рассуждать депутат.
Он заверил, что вместе с этим правом регионы получат и соответствующее финансирование.
- Всех агрессивных животных надо убрать. И гуманным образом – конечно, никакого отстрела не будет – усыпить. Подвергать людей угрозе, вплоть до смертельной, недопустимо, - заявил Андрей Гимбатов.
Остальные вопросы – как и где содержать собак, которые не стали агрессивными, по какой вообще причине появляются в таком количестве безнадзорные животные и как этого не допустить впредь –тоже нужно решать системно, считает депутат Госдумы.
Фото Андрей Гимбато t.me