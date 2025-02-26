Андрей Гимбатов выступил за эвтаназию «кровожадных диких зверей»





Депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов заявил о необходимости ввести на федеральном уровне понятие агрессивных собак, чтобы избавляться от них с помощью эвтаназии. Депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов заявил о необходимости ввести на федеральном уровне понятие агрессивных собак, чтобы избавляться от них с помощью эвтаназии.

- Всех агрессивных животных надо убрать. И гуманным образом – конечно, никакого отстрела не будет – усыпить. Подвергать людей угрозе, вплоть до смертельной, недопустимо, - заявил Андрей Гимбатов.





Остальные вопросы – как и где содержать собак, которые не стали агрессивными, по какой вообще причине появляются в таком количестве безнадзорные животные и как этого не допустить впредь –тоже нужно решать системно, считает депутат Госдумы.

- заявил он в своем ТГ.Он напомнил, что недавно регионы получили право вводить обязательную эвтаназию агрессивных животных. Однако, по его мнению, нужно переходить к более решительным мерам из-за регулярных трагических случаях из разных городов.- продолжил рассуждать депутат.Он заверил, что вместе с этим правом регионы получат и соответствующее финансирование.