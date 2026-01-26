Аэропорт Волгограда перешел на «ручной режим» из-за глобального сбоя

Международный аэропорт Волгоград 26 января перешел на ручную регистрацию пассажиров в связи с глобальным сбоем в системе бронирования. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани вечером в понедельник.

Пассажиров, планирующих вылет из Волгограда, предупреждают о возможном увеличении времени обслуживания. Возможно и внесение изменений в расписание рейсов.

– Аэропорт осуществляет регистрацию пассажиров в ручном режиме. Привлечен дополнительный персонал для обслуживания. Актуальная информация о графике движения самолетов доступна на онлайн-табло. Также информацию о рейсах пассажиры могут уточнить у авиакомпаний по телефонам горячих линий, – сообщили в аэропорту.

Волгоградцам заранее приносят извинения за доставленные неудобства.

На текущий момент в волгоградском аэропорту, согласно данным онлайн-табло, задерживается вылет двух вечерних рейсов: в Санкт-Петербург и Москву. Задержка составляет не более 40 минут в обоих случаях.