Главное

«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеОбновление трамвайного парка: в Волгограде презентовали и запустили новый вагонВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

Актуально

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Федеральные новости

 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
Общество

Аэропорт Волгограда перешел на «ручной режим» из-за глобального сбоя

Общество 26.01.2026 17:01
0
26.01.2026 17:01

Международный аэропорт Волгоград  26 января перешел на ручную регистрацию пассажиров в связи с глобальным сбоем в системе бронирования. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани вечером в понедельник. 

Пассажиров, планирующих вылет из Волгограда, предупреждают о возможном увеличении времени обслуживания. Возможно и внесение изменений в расписание рейсов.

– Аэропорт осуществляет регистрацию пассажиров в ручном режиме. Привлечен дополнительный персонал для обслуживания. Актуальная информация о графике движения самолетов доступна на онлайн-табло. Также информацию о рейсах пассажиры могут уточнить у авиакомпаний по телефонам горячих линий, – сообщили в аэропорту. 

Волгоградцам заранее приносят извинения за доставленные неудобства. 

На текущий момент в волгоградском аэропорту, согласно данным онлайн-табло, задерживается вылет двух вечерних рейсов: в Санкт-Петербург и Москву. Задержка составляет не более 40 минут в обоих случаях. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.01.2026 19:52
Общество 26.01.2026 19:52
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2026 19:39
Общество 26.01.2026 19:39
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2026 19:33
Общество 26.01.2026 19:33
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2026 19:19
Общество 26.01.2026 19:19
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2026 19:10
Общество 26.01.2026 19:10
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2026 18:20
Общество 26.01.2026 18:20
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2026 18:14
Общество 26.01.2026 18:14
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2026 17:22
Общество 26.01.2026 17:22
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2026 17:12
Общество 26.01.2026 17:12
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2026 17:01
Общество 26.01.2026 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2026 16:56
Общество 26.01.2026 16:56
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2026 16:28
Общество 26.01.2026 16:28
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2026 16:03
Общество 26.01.2026 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2026 15:31
Общество 26.01.2026 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2026 14:49
Общество 26.01.2026 14:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:52
В Волгограде с упавшей с 5-го этажа школьницей простятся у ее домаСмотреть фотографии
19:39
Спектакль о подвигах 10-й дивизии НКВД представили публике в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:33
В Волгограде мать погибшего штурмовика из ДФ «Z» незаконно лишили выплатСмотреть фотографии
19:19
В Волгограде 2 февраля проведут салют в честь освобождения СталинградаСмотреть фотографии
19:10
Аэропорт Волгограда после сбоя Leonardo вернулся к штатной работеСмотреть фотографии
18:20
Под Волгоградом произошла повторная авария на котельной в хуторе МедведевСмотреть фотографии
18:14
Посмертные ордена и медали передали родным восьмерых волгоградцевСмотреть фотографии
17:22
С контрактником Романом Килячковым простятся в УрюпинскеСмотреть фотографии
17:12
Сотрудники СФР примут волгоградцев в выходной 31 январяСмотреть фотографии
17:01
Аэропорт Волгограда перешел на «ручной режим» из-за глобального сбояСмотреть фотографии
16:56
Волгоградцев предупредили о неизлечимом вирусе Нипах из ИндииСмотреть фотографии
16:28
Световые столбы заворожили жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:19
Причиной коммунальной аварии в селе Заплавном стал попавший в водозабор лёдСмотреть фотографии
16:03
83-летие Сталинградской Победы в Волгограде отметят без шумных мероприятийСмотреть фотографии
15:33
Лучший бомбардир ЮФЛ Михаил Семененко подписал контракт с «Ротором-2» Смотреть фотографии
15:31
«После Крещения снова в прорубь»: жители села Заплавное из-за ЧП с насосами набирают воду прямо из речкиСмотреть фотографии
15:13
ЖКХ и транспорт стали самыми затратными услугами для волгоградцевСмотреть фотографии
14:49
Под Волгоградом из-за морозов 20 муниципалитетов перевели школы на дистантСмотреть фотографии
14:46
Силовики накрыли браконьерский цех с краснокнижной рыбой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:56
В Волгограде автобус №61А протаранил машину многодетной семьиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:49
На новогодних каникулах в Волгоградской области трафик домашнего интернета падал только под утроСмотреть фотографии
13:45
Школы района Волгоградской области отменили уроки из-за лютого морозаСмотреть фотографии
13:15
Сумоисты Волгограда провели первый в истории региональный чемпионатСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде в ЧП с электродугой обвинили пострадавшего энергетика кардиоцентраСмотреть фотографии
12:53
83-летие Сталинградской Победы: губернатор Бочаров провел совещаниеСмотреть фотографии
12:36
В остающееся без воды Заплавное перебросили допсилу из ЛенинскаСмотреть фотографии
12:18
Жителям Заплавного под Волгоградом помогли с водой землякиСмотреть фотографии
11:42
Под Волгоградом пожар в частном секторе унёс жизни двух человекСмотреть фотографииCмотреть видео
11:31
Уроки в школах отменили из-за морозов в соседнем с Волгоградом СаратовеСмотреть фотографии
11:17
Волгоградские бойцы киокушин определили сильнейших на региональном первенствеСмотреть фотографии
 