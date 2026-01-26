Лучший бомбардир ЮФЛ Михаил Семененко подписал контракт с «Ротором-2» 





Сегодня, 26 января, нападающий Михаил Семененко подписал профессиональный трёхлетний контракт с «Ротором-2», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе волгоградского клуба.

Семененко (завтра, 27 января, ему исполнится 17 лет) в феврале 2024 года стал футболистом «Спортивной школы «Ротор». Тренеры-преподаватели Михаила - Никита Михайлов и Денис Снимщиков. В сезоне-2025 Семененко выиграл бомбардирскую гонку в ЮФЛ Юг-2, забив 22 гола в 26 матчах. Приз лучшего бомбардира турнира игроку вручили его наставники.

В общей сложности за два сезона в ЮФЛ Юг Семененко в 50 встречах 32 раза поразил ворота соперников и оформил пять результативных передач.

Напомним, ранее профессиональные контракты с «Ротором-2» также заключили полузащитник Роман Литенко и защитник Егор Кычанов.