



В Волгоградской области из-за морозов школы массово переходят на дистанционный режим работы. По данным регионального комитета образования, на текущий момент уже 20 муниципалитетов частично перевели образовательный процесс на удалёнку.

- Решения об отмене занятий в районах принимаются самостоятельно — единых нормативов, регламентирующих отмену занятий в зависимости от погодных условий, нет. В связи с особенностью климата и установлением разных температур наружного воздуха, а также в зависимости от территориального расположения района, нормативы устанавливают муниципалитеты. Ситуация мониторится в течение дня и находится на контроле, — подчеркнули в облкомобразования.

Начальная школа перешла на дистант в Быковском, Жирновском, Иловлинском, Палласовском, Руднянском, Урюпинском районах, Урюпинске и Михайловке. В Даниловке на домашнем обучении ученики с 1-8 класс.

Полностью в дистанционном формате работают шесть школ в Котовском, четыре в Алексеевском, по три в Киквидзенском и Светлоярском, две в Ленинском, по одной в Серафимовичском, Среднеахтубинском, Старополтавском и Суровикинском районах.

Кроме того, в Елани на время закрылся ещё и детский сад. В Ольховском районе на дистант отправились дети из некоторых отдалённых населённых пунктов.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в ночь с 25 на 26 января в Волгоградской области были зафиксированы одни из сильнейших морозов за последнее десятилетие. На севере региона температура воздуха опускалась ниже -32℃.

