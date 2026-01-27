Волгоградцем рассказали, когда СФР может потребовать пенсию обратно





В Волгоградской области Социальный фонд может потребовать пенсионеров вернуть начисленные средства. По информации юриста Оксаны Красовской, слова которой приводит «Прайм», соответствующее требование может возникнуть по вине самих получателей.

На размер выплат для отдельных категорий граждан могут влиять многочисленные факторы, поэтому в федеральном законодательстве закреплена норма, обязывающая пенсионеров сообщать государству об их изменении.

В частности, это затрагивает получателей пенсии, которые оформили доплату за иждивение детей. Она положена тем, кто воспитывает несовершеннолетних, а также если ребёнок старше 18 лет обучается на очном отделении вплоть до достижения им 23-летнего возраста. При отчислении из образовательного учреждения, переводе на заочное отделение или трудоустройстве ребёнка пенсионер должен сразу же уведомить об этом СФР. В противном случае фонд может обратиться в суд для взыскания переплаченных средств.

Это же касается и доплат за проживание в районах Крайнего Севера. Таким получателям положена увеличенная пенсия за счёт умножения её страховой части на повышающий коэффициент, определённый для района проживания. При выезде с этих территорий граждане теряют право на увеличенный размер выплат и, соответственно, в случае если эта информация будет скрыта от фонда, образуется переплата, которую также будут вынуждены взыскать специалисты фонда.

