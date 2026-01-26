Аэропорт Волгограда после сбоя Leonardo вернулся к штатной работе





Волгоградский аэропорт вернулся к штатному режиму работы после глобального сбоя в системе бронирования, произошедшего днем 26 января. По информации воздушной гавани, система регистрации восстановлена.

По данным Росавиации к привычному темпу возвращаются и другие российские аэропорты.

– Работоспособность системы бронирования Leonardo восстановлена. Временный сбой в ее работе сказался на расписании полетов воздушного транспорта, есть отмены рейсов. Для анализа произошедшего, минимизации последствий сбоя для пассажиров на площадке Росавиации сегодня пройдет совещание оперативного штаба с участием руководства Минтранса России, – говорится в официальном заявлении федерального агентства.

Согласно онлайн-табло волгоградского аэропорта, к этому часу отменен лишь один рейс из Москвы авиакомпании «Аэрофлот» – воздушное судно должно было приземлиться в Волгограде в 18.20, обратный рейс был запланирован на 19.15, но не состоится.

С задержкой из Волгограда вылетит рейс в Москву авиакомпании «Победа» – его перенесли с 21.05 на 21.40.