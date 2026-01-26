«Родина-мать» и телевышка покрылись льдом: фото самого холодного дня в Волгограде

Волгоград на несколько дней оказался во власти сурового холода, который старожилы не помнят уже давно. Утром 26 января в областном центре столбик термометра показал 20,2 градуса мороза. Белоснежный Мамаев курган и скульптура «Родины–матери», покрытые инеем городские достопримечательности и обледенелая телебашня – таким увидел морозный Волгоград фотограф ИА «Высота 102» Андрей Поручаев.





















Несмотря на лютый холод на Мамаевом кургане жизнь идет своим чередом. Туристы с упоением фотографируют белоснежные пейзажи с величественным монументом и смену роты Почетного караула, которая в мороз происходит чаще обычного.













Более общительными в холода стали животные. Белки и синички на Мамаевом кургане, которым сейчас под снегом и инеем сложнее найти пропитание, не отказываются от угощений.

















В 20-градусный мороз в Волгограде тоже обледенели телебашни вслед за Останкинской в Москве. Покрытые льдом конструкции сегодня попали в объектив фотокамеры.









В мороз улицы города выглядят пустыннее, чем обычно. Лютый холод заставляет горожан быстрее убегать с белоснежных улиц в помещения, чтобы согреться.









Однако такой мороз продержится в Волгограде не долго. Уже 27 января начнется потепление. К концу недели температура повысится до -1…+1ºС.





Фото Андрей Поручаев / V102.RU





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!