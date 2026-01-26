В Волгограде мать погибшего штурмовика из ДФ «Z» незаконно лишили выплат

Ворошиловский районный суд Волгограда признал незаконным отказ в назначении пенсии по случаю потери кормильца 70-летней матери погибшего штурмовика из добровольческого формирования «Z». Иск в суд к Соцфонду о признании такого решения незаконным подавала районная прокуратура.

Как сообщили в надзорном ведомстве, пенсионерка пожаловалась на нарушение своих прав. Ее сын, как выяснилось в ходе проверки, погиб в ходе спецоперации. Он был штурмовиком в ДФ «Z» и не заключал контракт с Минобороны РФ. Это и стало основной причиной отказа в назначении выплаты.

- Однако согласно законодательству, на граждан Российской Федерации, пребывающих в добровольческих формированиях, выполняющих задачи, возложенные на Вооруженные Силы Российской Федерации, распространяется статус военнослужащих, - пояснили в надзорном органе.

Ворошиловский районный суд требование прокурора удовлетворил и обязал Соцфонд назначить женщине положенную ей пенсию по потере кормильца. Решение в законную силу пока не вступило.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!