Причиной коммунальной аварии в селе Заплавном стал попавший в водозабор лёд





26 января прокуратура Волгоградской области сообщила промежуточные итоги проверки, организованной из-за ЧП в селе Заплавное Ленинского района. По данным специалистов, населённый пункт остался в мороз без воды из-за нарушений, допущенных коммунальными службами при работе насосной станции.

- Причиной прекращения водоснабжения явились нарушения при эксплуатации насосного оборудования в связи с попаданием в него рыхлой массы льда (шуги). По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Отметим, в настоящее время власти отчитались о завершении ремонтных работ и начале отладки оборудования. В прокуратуре пообещали проконтролировать ликвидацию аварии вплоть до фактической подачи воды потребителям.

Фото: прокуратура Волгоградской области