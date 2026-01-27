В Волгоградской области служба «112» и ЕДДС перешли на отечественное ПО





В Волгоградской области за счёт федеральных средств обновили региональную систему «112». Для повышения безопасности работы колл-центра единого номера, операторов экстренных служб и районных ЕДДС переведена на отечественное программное обеспечение.

- Иностранное программное обеспечение заменили отечественными продуктами: операционной системой «РЕД ОС», системой управления базами данных «Постгрес Про», системой виртуализации «РЕД Виртуализация», - подчеркнули в комитете информационных технологий региона.

Помимо программной «начинки», отечественные разработки были внедрены и в серверную базу.

Отметим, служба «112» действует в регионе с 2015 года. Единый номер позволяет жителям и гостям Волгоградской области оперативно сообщать о разного рода ЧП и запрашивать помощь экстренных служб. Только лишь в 2025 году диспетчеры обработали 2,1 млн телефонных обращений.

Фото: администрация Волгоградской области