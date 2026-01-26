



В Волгограде готовятся к проведению салюта в честь 83-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Об этом редакции ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Традиционная акция «Залп памяти» состоится в городе-герое 2 февраля. О месте и времени её проведения в военном ведомстве обещали сообщить дополнительно.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в 2026 году годовщину Победы в Сталинградской битве отметят без массовых мероприятий. В основном состоятся локальные встречи с участием ветеранских организаций и молодёжи. Кроме того, воздержатся в этот раз волгоградские власти и от праздничного фейерверка.

Фото из архива ИА «Высота 102»