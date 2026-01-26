Посмертные ордена и медали передали родным восьмерых волгоградцев

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области ордена и медали передали родным восьмерых местных жителей, погибших в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Как уточнили в районной администрации, церемония состоялась в минувшую пятницу.
Указом Президента России Владимира Путина к высоким государственным наградам представлены:
Знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом IV степени (посмертно) награжден ефрейтор Александр Каледин.
Медалью Суворова посмертно награжден рядовой Евгений Чернов.
Медалью Жукова награжден (посмертно) рядовой Михаил Ивков.
Медаль «За храбрость» II степени передана родным младшего сержанта Александра Чупина.
Орденами Мужества посмертно награждены:
- рядовой Леонид Засухин,
- рядовой Владислав Пантелеев,
- ефрейтор Алексей Коринец,
- младший сержант Арстангали Кузургалиев.