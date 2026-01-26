Главное

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
Посмертные ордена и медали передали родным восьмерых волгоградцев

26.01.2026 18:14
0
26.01.2026 18:14


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области ордена и медали передали родным восьмерых местных жителей, погибших в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.  Как уточнили в районной администрации, церемония состоялась в минувшую пятницу. 

Указом Президента России Владимира Путина к высоким государственным наградам представлены: 

Знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом IV степени (посмертно) награжден ефрейтор Александр Каледин.

Медалью Суворова посмертно награжден рядовой Евгений Чернов.

Медалью Жукова награжден (посмертно) рядовой Михаил Ивков.

Медаль «За храбрость» II степени передана родным младшего сержанта Александра Чупина.

Орденами Мужества посмертно награждены:

- рядовой Леонид Засухин, 

- рядовой Владислав Пантелеев, 

- ефрейтор Алексей Коринец,

- младший сержант Арстангали Кузургалиев.

 

