«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеОбновление трамвайного парка: в Волгограде презентовали и запустили новый вагонВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
Силовики накрыли браконьерский цех с краснокнижной рыбой под Волгоградом

Расследования 26.01.2026 14:46
В Калаче-на-Дону Волгоградской области  силовики задержали браконьеров, наладивших на территории города работу подпольного цеха по переработке рыбы. В числе видов рыб, обнаруженных на территории производства, оказались и виды, занесенные в Красную книгу Волгоградской области.

О проведенной операции сообщили 26 января в ГУ МВД России по Волгоградской области. В задержании принимали участие  оперативники региональных УЭБиПК ГУ МВД России и УФСБ России. 



По предварительным данным, организаторами незаконного бизнеса выступают 47-летняя жительница  Калача-на-Дону и её 34-летний супруг.

– Они привлекли к своей деятельности четырех местных браконьеров в возрасте от 37 до 54 лет, которые занимались незаконным промыслом. Двое из них ранее уже были за это судимы. Подельники поставляли семейной паре не только сырую рыбу, они сами вялили и коптили часть улова, а после также передавали сообщникам, которые реализовывали сомнительную продукцию оптовыми партиями и в розницу покупателям, – сообщили в Главке МВД. 

Совместно со специалистами Росрыболовства и Россельхознадзора, а также учеными-ихтиологами ФГБНУ «ВНИРО» было изъято 1157 особей частиковых пород, в том числе шемаи и стерляди. Общий вес изъятого составил 1,7 тонны, а предварительная стоимость почти 5 млн рублей.

Изъяты у браконьеров также плавсредства, сети, телефоны. 

Уголовное дело возбуждено сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области в по ч. 4 ст. 171.1 УК РФ. Подельники по данному делу проходят как организованная группа, а ущерб, причиненный ими, оценивается на данном этапе как ущерб в особо крупном размере.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

