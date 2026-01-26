



В Калаче-на-Дону Волгоградской области силовики задержали браконьеров, наладивших на территории города работу подпольного цеха по переработке рыбы. В числе видов рыб, обнаруженных на территории производства, оказались и виды, занесенные в Красную книгу Волгоградской области.

О проведенной операции сообщили 26 января в ГУ МВД России по Волгоградской области. В задержании принимали участие оперативники региональных УЭБиПК ГУ МВД России и УФСБ России.





По предварительным данным, организаторами незаконного бизнеса выступают 47-летняя жительница Калача-на-Дону и её 34-летний супруг.

– Они привлекли к своей деятельности четырех местных браконьеров в возрасте от 37 до 54 лет, которые занимались незаконным промыслом. Двое из них ранее уже были за это судимы. Подельники поставляли семейной паре не только сырую рыбу, они сами вялили и коптили часть улова, а после также передавали сообщникам, которые реализовывали сомнительную продукцию оптовыми партиями и в розницу покупателям, – сообщили в Главке МВД.

Совместно со специалистами Росрыболовства и Россельхознадзора, а также учеными-ихтиологами ФГБНУ «ВНИРО» было изъято 1157 особей частиковых пород, в том числе шемаи и стерляди. Общий вес изъятого составил 1,7 тонны, а предварительная стоимость почти 5 млн рублей.

Изъяты у браконьеров также плавсредства, сети, телефоны.

Уголовное дело возбуждено сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области в по ч. 4 ст. 171.1 УК РФ. Подельники по данному делу проходят как организованная группа, а ущерб, причиненный ими, оценивается на данном этапе как ущерб в особо крупном размере.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области