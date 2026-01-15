Слюсарь потребовал пересчитать плату за тепло ростовчанам





Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь повторно обратился к поставщику тепла жителям с требованием пересчитать счета за отопление после аварии на ТЭЦ-2 в середине декабря. Первое требование, уточняет Привет-Ростов, компания проигнорировала.

Со ссылкой на главу Ростовского региона издание уточняет, что действия компании «Лукойл-Ростовэнерго», а точнее бездействие в ответ на призыв о перерасчете, вызвало удивление и недоумение у жителей и органов власти.

– Поставщик пересчитал плату только за период с 15 по 18 декабря, хотя фактически нормальное теплоснабжение отсутствовало в течение двух недель, – уточняют в администрации Ростовской области. – Проблему удалось устранить только в последний день декабря, а жители остались без качественной услуги на протяжении почти половины месяца.

По данным на утро 15 января, после прошедших накануне совещаний компания согласилась все же сделать дополнительный перерасчёт.