Федеральные новости

Минобрнауки изменило порядок поступления в вузы в 2026 году

14.01.2026 15:03
14.01.2026


Минобрнауки отменило возможность подачи заявления на поступления в вузы через сайты образовательных учреждений. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, также изменения коснулись порядка поступления для выпускников СПО и закрепило квоты за организациями-заказчиками.

– Нововведения направлены на то, чтобы уточнить процесс подачи заявлений о приеме, оптимизировать прием на целевое обучение, расширить возможность предоставления льготы участникам СВО и их детям, – пояснили в ведомстве. 

Теперь подать заявление возможно через «Госуслуги», лично в приемной комиссии учреждения или направить по почте. Также выпускники колледжей, техникумов и училищ смогут поступать в вуз без учета результата ЕГЭ. Кроме того, также будут учитываться результаты белорусских экзаменов при поступлении. 

Информация о квотах учебными заведениями должна теперь прописываться более подробно. Так, обязательно должны быть указаны организаторы-заказчики, образовательные программы, формы обучения и точное количество мест по всем уровням высшего образования. 

Напомним, в этом году также изменен порядок обучения для студентов медицинских высших учебных заведений. Студенты-бюджетники после заключения договора об обучении будут обязаны отработать в государственных медучреждениях. 

18:05
Эффект платных парковок? Волгоградцы стали чаще ездить на троллейбусах и трамваяхСмотреть фотографии
17:38
Нападающий Дмитрий Лаврищев покинул «Ротор»Смотреть фотографии
17:28
Гипермаркеты OBI в Волгограде и Волжском сменят вывески в ближайшее времяСмотреть фотографии
16:50
В Михайловке Волгоградской области отменили крещенские купанияСмотреть фотографии
16:43
На севере Волгограда ночью проведут ремонт на водоводеСмотреть фотографии
16:24
«Учитель, зажигающий сердца»: скончался известный ученый и педагог ВолгГТУ Леонид ГуревичСмотреть фотографии
15:56
Северо-восток Волгоградской области сковал ледСмотреть фотографии
15:43
Волгоградка испугалась обмана и отдала мошенникам более 1 млнСмотреть фотографии
15:33
На юге Волгограда спасли троих детей из горящего общежитияСмотреть фотографии
15:03
Минобрнауки изменило порядок поступления в вузы в 2026 годуСмотреть фотографии
15:01
В УФНС напомнили волгоградцам о росте транспортного налога и сроках оплатыСмотреть фотографии
14:44
В пойме под Волгоградом за 5 лет построят 62 ВПССмотреть фотографии
14:41
Близняшки из Волжского пробуются на роли Оли и Яло в к/ф Первого каналаСмотреть фотографии
14:29
Еще в одном районе Волгоградской области отменили крещенские купанияСмотреть фотографии
13:31
Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха КачуровскогоСмотреть фотографии
13:12
Волгоградцы провезли тележку с элитным алкоголем под носом у охраны «Ашана» – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:39
Бастрыкин поручил разобраться в гибели нерожденного младенца в ВолжскомСмотреть фотографии
12:28
Трамваи идут скопом: в Волгограде выясняют причины массовой остановки трамваев утром 14 январяСмотреть фотографии
11:48
В центре Волгограда закрылись два фешенебельных ресторанаСмотреть фотографии
11:47
«Бросились спасать водителей»: два медработника пострадали в ДТП со скорой помощью в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:45
Суд Волгограда оставил государству миллиардное имущество экс-судей ТраховыхСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде игровой автомат конфисковали в собственность государстваСмотреть фотографии
11:20
Внедорожник влетел в фуру на трассе Р-260 под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:13
Даниил Власов стал новым врачом-реабилитологом «Ротора»Смотреть фотографии
11:12
Прибыли МЧС, скорая и газовики: в Камышине загорелся колледж ВГИИКСмотреть фотографии
11:06
Волгоградские УК проштрафились на 44,6 млн рублей в 2025 годуСмотреть фотографии
10:58
Волгоградцы и коммунальщики выкапываются из снегаСмотреть фотографии
10:02
Волгоградским родителям увеличат пенсию за счет перерасчета стажаСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде объявили ЧС и эвакуировали людей из аэропортаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:43
Магазин с просроченными продуктами закрыли на 15 суток в ВолгоградеСмотреть фотографии
 