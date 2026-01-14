Минобрнауки изменило порядок поступления в вузы в 2026 году





Минобрнауки отменило возможность подачи заявления на поступления в вузы через сайты образовательных учреждений. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, также изменения коснулись порядка поступления для выпускников СПО и закрепило квоты за организациями-заказчиками.

– Нововведения направлены на то, чтобы уточнить процесс подачи заявлений о приеме, оптимизировать прием на целевое обучение, расширить возможность предоставления льготы участникам СВО и их детям, – пояснили в ведомстве.

Теперь подать заявление возможно через «Госуслуги», лично в приемной комиссии учреждения или направить по почте. Также выпускники колледжей, техникумов и училищ смогут поступать в вуз без учета результата ЕГЭ. Кроме того, также будут учитываться результаты белорусских экзаменов при поступлении.

Информация о квотах учебными заведениями должна теперь прописываться более подробно. Так, обязательно должны быть указаны организаторы-заказчики, образовательные программы, формы обучения и точное количество мест по всем уровням высшего образования.

Напомним, в этом году также изменен порядок обучения для студентов медицинских высших учебных заведений. Студенты-бюджетники после заключения договора об обучении будут обязаны отработать в государственных медучреждениях.