В Госдуме не собираются лишать россиян Telegram





Заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что мессенджер взаимодействует с властями России, поэтому блокировать сервис нет необходимости. Об этом он сообщил 16 января ТАСС.

- Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться, - пояснил парламентарий.

Напомним, ранее Свинцов также рассказал, что WhatsApp в России будет окончательно заблокирован в 2026 году.