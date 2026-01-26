Волгоградцев предупредили о неизлечимом вирусе Нипах из Индии





Жителям Волгоградской области, планирующим деловые поездки или путешествия в Индию, необходимо быть предельно осторожными в связи со вспышкой неизлечимого вируса Нипах, с которым в настоящее время борются в государстве Южной Азии.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Роспотребнадзор, ведомство взяло на контроль ситуацию. На сегодня, 26 января, случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, на территорию России не зарегистрировано. Более того, по информации санитарных врачей, российские специалисты располагают всем необходимым, чтобы не допустить распространение вируса на территории страны.

– В Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС «Периметр», система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны, – говорится в официальном сообщении РПН.

Туристам следует учитывать, что вирус может передаваться через зараженную пищу и от человека к человеку. При посещении Индии необходимо избегать контакта с больными животными, тщательно мыть руки с мылом, использовать антисептические средства, мыть фрукты и овощи перед употреблением, избегать употребления воды из непроверенных источников.

Специфическими для вируса являются такие симптомы как: высокая температура, кашель, сильная головная боль.

По словам академика РАН, научного руководителя Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, Нипах входит в число возбудителей особо опасных инфекций.

– По сути, от него не существует лекарства. Поэтому выздоровление зависит от иммунитета человека. Если иммунитет слабый, то заболевание грозит осложнениями, сепсисом, двухсторонним воспалением легких, менингитом. И это действительно может привести к гибели, – сообщил Гинцбург газете «Взгляд».