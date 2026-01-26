Главное

«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеОбновление трамвайного парка: в Волгограде презентовали и запустили новый вагонВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

Актуально

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Федеральные новости

 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
Общество

Волгоградцев предупредили о неизлечимом вирусе Нипах из Индии

Общество 26.01.2026 16:56
0
26.01.2026 16:56


Жителям Волгоградской области, планирующим деловые поездки или путешествия в Индию, необходимо быть предельно осторожными в связи со вспышкой неизлечимого вируса Нипах, с которым в настоящее время борются в государстве Южной Азии.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Роспотребнадзор, ведомство взяло на контроль ситуацию. На сегодня, 26 января, случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, на территорию России не зарегистрировано. Более того, по информации санитарных врачей, российские специалисты располагают всем необходимым, чтобы не допустить распространение вируса на территории страны.

– В Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС «Периметр», система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны, – говорится в официальном сообщении РПН. 

Туристам следует учитывать, что вирус может передаваться через зараженную пищу и от человека к человеку. При посещении Индии необходимо избегать контакта с больными животными, тщательно мыть руки с мылом, использовать антисептические средства, мыть фрукты и овощи перед употреблением, избегать употребления воды из непроверенных источников. 

Специфическими для вируса являются такие симптомы как: высокая температура, кашель, сильная головная боль.

По словам академика РАН, научного руководителя Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, Нипах входит в число возбудителей особо опасных инфекций.

– По сути, от него не существует лекарства. Поэтому выздоровление зависит от иммунитета человека. Если иммунитет слабый, то заболевание грозит осложнениями, сепсисом, двухсторонним воспалением легких, менингитом. И это действительно может привести к гибели, – сообщил Гинцбург газете «Взгляд». 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.01.2026 17:12
Общество 26.01.2026 17:12
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2026 17:01
Общество 26.01.2026 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2026 16:56
Общество 26.01.2026 16:56
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2026 16:28
Общество 26.01.2026 16:28
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2026 16:03
Общество 26.01.2026 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2026 15:31
Общество 26.01.2026 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2026 14:49
Общество 26.01.2026 14:49
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2026 13:45
Общество 26.01.2026 13:45
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2026 12:53
Общество 26.01.2026 12:53
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2026 12:36
Общество 26.01.2026 12:36
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2026 12:18
Общество 26.01.2026 12:18
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2026 11:31
Общество 26.01.2026 11:31
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2026 10:58
Общество 26.01.2026 10:58
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2026 10:39
Общество 26.01.2026 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2026 10:33 Реклама
Общество 26.01.2026 10:33 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:12
Сотрудники СФР примут волгоградцев в выходной 31 январяСмотреть фотографии
17:01
Аэропорт Волгограда перешел на «ручной режим» из-за глобального сбояСмотреть фотографии
16:56
Волгоградцев предупредили о неизлечимом вирусе Нипах из ИндииСмотреть фотографии
16:28
Световые столбы заворожили жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:19
Причиной коммунальной аварии в селе Заплавном стал попавший в водозабор лёдСмотреть фотографии
16:03
83-летие Сталинградской Победы в Волгограде отметят без шумных мероприятийСмотреть фотографии
15:33
Лучший бомбардир ЮФЛ Михаил Семененко подписал контракт с «Ротором-2» Смотреть фотографии
15:31
«После Крещения снова в прорубь»: жители села Заплавное из-за ЧП с насосами набирают воду прямо из речкиСмотреть фотографии
15:13
ЖКХ и транспорт стали самыми затратными услугами для волгоградцевСмотреть фотографии
14:49
Под Волгоградом из-за морозов 20 муниципалитетов перевели школы на дистантСмотреть фотографии
14:46
Силовики накрыли браконьерский цех с краснокнижной рыбой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:56
В Волгограде автобус №61А протаранил машину многодетной семьиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:49
На новогодних каникулах в Волгоградской области трафик домашнего интернета падал только под утроСмотреть фотографии
13:45
Школы района Волгоградской области отменили уроки из-за лютого морозаСмотреть фотографии
13:15
Сумоисты Волгограда провели первый в истории региональный чемпионатСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде в ЧП с электродугой обвинили пострадавшего энергетика кардиоцентраСмотреть фотографии
12:53
83-летие Сталинградской Победы: губернатор Бочаров провел совещаниеСмотреть фотографии
12:36
В остающееся без воды Заплавное перебросили допсилу из ЛенинскаСмотреть фотографии
12:18
Жителям Заплавного под Волгоградом помогли с водой землякиСмотреть фотографии
11:42
Под Волгоградом пожар в частном секторе унёс жизни двух человекСмотреть фотографииCмотреть видео
11:31
Уроки в школах отменили из-за морозов в соседнем с Волгоградом СаратовеСмотреть фотографии
11:17
Волгоградские бойцы киокушин определили сильнейших на региональном первенствеСмотреть фотографии
11:07
Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль БастрыкинСмотреть фотографии
10:58
Волгоградец получил 5 суток за прогулку в плаще с погонами унтер-офицера СССмотреть фотографии
10:39
В Волгограде разыскивают лихача, спровоцировавшего ДТП на ул. 40 лет ВЛКСМСмотреть фотографии
10:33
ЕвроХим-ВолгаКалий обновляет парк подземной техникиСмотреть фотографии
10:29
Пробка в 1,5 км сковала движение на «танцующем» мосту у ВолгоградаСмотреть фотографии
10:22
Такого лет десять не было: под Волгоградом температура воздуха опустилась ниже -32 градусовСмотреть фотографии
10:01
Пенсионерки-ровесницы погибли в огне в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:40
Онлайн-сервисы волгоградских энергетиков могут включить в «белый список»Смотреть фотографии
 