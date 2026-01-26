ЖКХ и транспорт стали самыми затратными услугами для волгоградцев





Жители Волгоградской области потратили на платные услуги 221,4 миллиарда рублей за период с января по ноябрь 2025 года. По данным Волгоградстата, объем оказанных населению платных услуг вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого гола.

Согласно опубликованной статистическим ведомством информации, по-прежнему в структуре платных услуг основную долю – 79,2% занимают шесть видов. На первом месте по тратам стоит сфера ЖКХ – так, из обозначенного объема на эти цели волгоградцы тратили 18,4% денежных средств. На втором месте по уровню расходов находится транспорт – 15,2%. На бытовые услуги из шести видов приходится 15,1%, на телекоммуникационные – 12%. Предпоследнее и последнее место в этой структуре приходится на медицинские услуги (11,6%) и услуги системы образования (6,9%).



Напомним, под бытовыми услугами подразумеваются техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования, ремонт и строительство жилья и других построек, а также парикмахерские и салоны красоты.



