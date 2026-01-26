С контрактником Романом Килячковым простятся в Урюпинске





В хуторе попов Урюпинского района Волгоградской области во вторник, 27 января, состоятся похороны Романа Килячкова, геройски погибшего при выполнении боевых задач специальной военной операции. Трагическим известием поделились в администрации Урюпинска.

Роман Ростиславович родился в Урюпинске. Здесь он закончил среднюю школу №2, работал и жил в родном городе до отправки на СВО.

– Роман заключил контракт и с честью защищал интересы России. Погиб в ходе специальной военной операции в ДНР. Воину было 54 года. У него остались брат и дочь, – сообщили в администрации Урюпинска. – Выражаем глубокие искренние соболезнования родным и близким и скорбим вместе с вами.

Траурная церемония прощания начнется 27 января в 12.00 в сквере Павших борцов в Урюпинске. Захоронение в хуторе Попов.