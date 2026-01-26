Школы района Волгоградской области отменили уроки из-за лютого мороза





В Палласовском районе Волгоградской области отменили уроки в начальных классах из-за сильного мороза. По данным администрации района, дома остались ученики 1-4 классов. Решение об отмене уроков принималось каждым образовательным учреждением самостоятельно, но руководители всех школ пришли к единому мнению – младшеклассникам лучше пересидеть этот день дома.

Ранее, напомним, сообщалось об отмене уроков во всех школах Саратова. При этом в Волгограде такое решение не принималось.

Сегодняшняя ночь, к слову, стала одной из самых холодных за последние десять лет - в некоторых районах температура падала до -32 градусов.





