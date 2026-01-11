Федеральные новости

Личные данные волгоградцев могли попасть в даркнет из Instagram*

Хакеры похитили данные более 17,5 миллионов аккаунтов, в том числе пользователей из Волгоградской области, в соцсети Instagram*. Как сообщили в американской компании Malwarebytes, злоумышленники завладели номерами телефонов, адресами электронной почты, а также реальными ФИО пользователей. 

Данные волгоградцев могут использованы для фишинговых атак и похищения аккаунтов. Уже сейчас пользователям массово рассылают письма и сообщения якобы от техподдержки с требованием срочно сменить пароль, пройти «подтверждение аккаунта» по ссылке и авторизоваться для защиты данных. 

Все ссылки же ведут на поддельную страницу, где жертва сама отдает хакерам свой реальный пароль и код двухфакторной аутентификации. 

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

16:15
Три подростка нагло ограбили магазин техники под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:04
«Ротор» расстался с защитником Максимом ШвецовымСмотреть фотографии
16:01
Волгоградцы остались без связи 13 январяСмотреть фотографии
15:56
Ледяной дождь со снегопадом обрушатся на Волгоград 13 январяСмотреть фотографии
15:35
Начать с нуля: Билайн сделал бесплатным «Чистый номер»Смотреть фотографии
15:03
Троих пропавших жителей Волгоградской области нашли мертвымиСмотреть фотографии
14:14
В Волгоградской области второй раз за сутки объявлен режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
13:36
Украинские БПЛА атаковали Волгоградскую область 13 январяСмотреть фотографии
12:48
Метель и гололед осложнит обстановку на трассах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:44
Волгоградцы активно воровали еду и хулиганили на новогодних праздникахСмотреть фотографии
12:37
Аэропорт Волгограда заработал после отмены угрозы БПЛАСмотреть фотографии
11:55
В Волжском скончался именитый профессор Вячеслав МейдерСмотреть фотографии
11:53
УК оштрафовали на 300 тысяч за вонючие подвалы в двух домах ВолгоградаСмотреть фотографии
11:37
Пять рейсов задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
11:09
В Михайловке простятся с заслуженным учителем Надеждой ИльичевойСмотреть фотографии
10:23
Пенсионерка из Камышина заплатила за посылку от мошенников 5,2 млнСмотреть фотографии
10:12
Новую дорогу к пойме Царицы открыл в Волгограде губернатор Бочаров 13 январяСмотреть фотографии
10:02
Угрозу БПЛА и план «Ковер» объявили в Волгограде и областиСмотреть фотографии
10:00
Весну в конце зимы пообещали волгоградцам метеорологиСмотреть фотографии
09:31
Резиновую халабуду с 14 иностранцами выявили в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:19
Четыре самолета из двух столиц задержаны в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
09:00
В Таганроге после атаки разрушен промобъект, жилые дома, газовые коммуникации и машиныСмотреть фотографии
08:46
Продажа билетов на концерт Лолиты застопорилась в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:06
ДТП и заторы: в Волгоградской области фиксируются первые пострадавшие из-за непогодыСмотреть фотографии
07:12
Волгоградцы утром 13 января вышли на обледенелые улицыСмотреть фотографии
07:01
Дело трех арестованных чиновников из Волгограда засекретили в Мещанском судеСмотреть фотографии
06:41
Четверых погибших в ДТП с фурой похоронят 13 января под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:52
Строительство каскада фонтанов началось в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
21:21
Ликвидаторам пожара на нефтебазе в Волгоградской области объявлены благодарностиСмотреть фотографии
20:38
Пенсии в январе повысили 643 тыс. жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
 