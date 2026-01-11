Личные данные волгоградцев могли попасть в даркнет из Instagram*





Хакеры похитили данные более 17,5 миллионов аккаунтов, в том числе пользователей из Волгоградской области, в соцсети Instagram*. Как сообщили в американской компании Malwarebytes, злоумышленники завладели номерами телефонов, адресами электронной почты, а также реальными ФИО пользователей.

Данные волгоградцев могут использованы для фишинговых атак и похищения аккаунтов. Уже сейчас пользователям массово рассылают письма и сообщения якобы от техподдержки с требованием срочно сменить пароль, пройти «подтверждение аккаунта» по ссылке и авторизоваться для защиты данных.

Все ссылки же ведут на поддельную страницу, где жертва сама отдает хакерам свой реальный пароль и код двухфакторной аутентификации.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.