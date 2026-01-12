Федеральные новости

Новая экокатастрофа? На Юге России погибли тысячи голубей

Федеральные новости 12.01.2026 11:31
0
12.01.2026 11:31


О гибели тысяч голубей вяхирей в Краснодарском крае России сообщили орнитологи. По данным издания Привет-Ростов, массовую гибель прилетающих на зимовку на Юг России птиц уже сравнивают с экологической катастрофой в Анапе в 2024 году, когда тысячи птиц погибали из-за мазута.

– По данным Российского орнитологического центра, гибель голубей с ноября 2025 года отмечают в различных районах края, включая Ольгинку и Новомихайловку Туапсинского района, Горячий Ключ и окраины Краснодара, – передает издание. – Наблюдатели сообщают о впечатляющих масштабах трагедии. 5 января на водозаборе и в ущелье с рекой в Туапсинском районе обнаружили более 1000 мертвых птиц, часть которых падала с деревьев прямо на глазах очевидцев.

Ситуация вызывает серьезную тревогу у специалистов, которые пока не установили точные причины массовой гибели голубей.

