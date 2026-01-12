Трупы шести человек нашли в квартире в Саратовской области





В Саратовской области выясняют причины смерти сразу шести человек в городе Балаково Саратовской области. По данным ИА «СарИнформ», трупы людей были обнаружены в одной квартире. Сообщается, что личности двоих пока не установлены.

– Трагедия произошла в квартире дома на улице академика Жук. 12 января в помещении обнаружили труп 50-летнего мужчины, 45-летней женщины, а также двоих их сыновей – 4 и 9 лет. Двух других погибших пока не опознали, – передает саратовское информагентство со ссылкой на региональное управление СКР.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности – в качестве основной версии гибели жителей Балаково следователи рассматривают отравление угарным газом.

Фото: СУ СК России по Саратовской области