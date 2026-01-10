После атаки ВСУ дронами два ростовских хутора остались без света





Два хутора в Ростовской области остались без электричества в результате очередных ударов ВСУ дронами по гражданской инфраструктуре. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на региональные власти, военные расчёты оперативно отреагировали на угрозу и нейтрализовали дроны в шести муниципалитетах.

– Обошлось без жертв, однако зафиксирован ряд повреждений гражданской инфраструктуры, – передает ростовское издание. – В Каменском районе в результате падения обломков пострадала линия электропередачи, что привело к отключению энергоснабжения сразу в двух населённых пунктах.

Сообщается, что аварийные службы уже ведут восстановительные работы.

Добавим, что по информации губернатор Юрия Слюсаря, в хуторе Белгородцев и посёлке Углеродовском Ростовской области ударной волной выбило стёкла в ряде частных домов.

Ранее сообщалось, что в период с 09.00 до 16.00 10 января ПВО ликвидировала 33 беспилотника над регионами России. Наибольшее количество – 10 БПЛА – сбито над Ростовской областью.

В Волгоградской области в результате падения БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Октябрьском районе.