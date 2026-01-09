Минобороны сообщило об ударе «Орешником» после атаки на резиденцию Путина





В Министерстве обороны России подтвердили новое применение «Орешника» по критически важным объектам на территории Украины в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции главы государства в Новгородской области.

- Вооруженными Силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности «Орешник», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины, - говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что все цели достигнуты и поражены. В их числе объекты по производству БПЛА и энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу ВПК Украины.

Видео: SHOT / t.me

