Под Волгоградом произошла повторная авария на котельной в хуторе Медведев





В хуторе Медведев Иловлинского района Волгоградской области жители продолжают бить тревогу из-за чуть тёплых батарей. Как ранее сообщала редакция, ещё неделю назад в квартирах сельчан на ул. Молодежная и ул. Школьная температура была около 13 градусов из-за поломки одного из двух котлов в местной котельной. Позже власти поспешили отрапортовать об устранении аварии, однако, как выяснилось, батареи потеплели далеко не у всех.





- В квартирах холодно. У меня евроокна этой ночью замёрзли. Все спасаются кто во что горазд. Кто-то подтапливается обогревателями. Но это дорого. Многие включают газовые печки и коморки. Опасно, конечно, но куда деваться, - рассказала журналистам жительница одного из замерзающих домов.

По словам женщины, несмотря на отчёты, ремонт в котельной так и не был завершён. У одного из котлов вышли из строя элементы управления. Как результат – единственный оставшийся не может вытянуть два десятка двухэтажных строений. Местные власти просят жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и потерпеть до 28 января, когда из Москвы должны привезти необходимые для ремонта запчасти.





Редакция ИА «Высота 102» обратилась к главе хутора Александру Гребневу с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию, однако на текущий момент руководитель на вопросы журналистов так и не ответил.

В свою очередь в прокуратуре Волгоградской области сообщили, что в населённом пункте действительно произошла повторная авария. Её устранение взято надзорным ведомством на контроль. Кроме того, по жалобам жителей в отношении властей и коммунальных служб организована проверка. В случае необходимости по её итогу будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: жители хутора