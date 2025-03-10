У Виктории Дудаковой истек контракт с UFC

Волгоградская спортсменка Виктория Дудакова прекратила сотрудничество с международной организацией UFC по причине завершившегося контракта, сообщает V102.RU со ссылкой на официальную страницу Дудаковой в соцсетях.

Напомним, 26-летняя уроженка Волгограда в рамках ММА провела 10 боев, в восьми из которых выиграла. Два последних поединка с американками Сэм Хьюз и Фатимой Клайн закончились поражениями Виктории. Именно после боя с Клайн случился скандальный эпизод, в котором Дудакова чересчур эмоционально отреагировала на попытку своего наставника и мужа Гасанали Гасаналиева поддержать ее и обнять. Расстроенная Виктория дала пощечину тренеру и высказала претензии ему.

Гасанали Гасаналиев в комментарии корреспонденту V102.RU после неудачного боя заявил,что в семье все бывает. Сама Дудакова спустя несколько дней после инцидента публично принесла извинения Гасаналиеву за некорректное поведение на странице в социальной сети.

Затем появилась новость об исключении Дудаковой из UFC. В самой организации не пояснили - связано ли это решение непосредственно со скандалом по итогам боя россиянки с Клайн. Но при этом Виктория через продолжительное время прервала молчание и прокомментировала новость об исключении из ростера UFC.

- Контракт закончился, - лаконично ответила Виктория Дудакова на вопрос болельщика в одной из соцсетей о сложившейся ситуации с UFC.

Теперь, судя по всему, волгоградской спортсменке предстоит выступать в боях под эгидой других организаций.

Фото: Соцсети Виктории Дудаковой