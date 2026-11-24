



Госдума приняла закон, который устанавливает с 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 28 935 рублей в месяц. Документ входит в бюджетный пакет.

В текущем году МРОТ составляет 27 093 рубля. Таким образом, со следующего года он увеличится на 6,8%.

На 2027–2029 годы приостанавливается действие норм об исчислении МРОТ исходя из величины медианной заработной платы. В этот период показатель будет устанавливаться исходя из прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций. Как следует из заключения комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, такой механизм позволит учитывать более актуальные и комплексные прогнозы, а не только статистическую медианную заработную плату.

Кроме того, с 1 января 2027 года администрирование страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний передаётся Федеральной налоговой службе.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.