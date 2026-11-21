С первых минут игра пошла в высоком темпе: команды стремились забить быстрый гол, однако суровые погодные сказались на качестве передач и сковывали работу с мячом. На 26‑й минуте Павел Горелов в центре поля, под давлением, грамотно обработал мяч и отдал передачу на Илью Родионова. Тот без промедления вывел на ударную позицию Абу‑Саида Эльдарушева – Абу‑Саид пробил в дальний угол, мяч влетел под штангу, и счёт стал 1:0 в пользу «Ротора».

На 32‑й минуте хозяева сравняли счёт – 1:1, реализовав пенальти. Эпизод возник после того, как Аршак Корян врезался в упавшего Николая Пояркова: арбитр усмотрел в действиях волгоградцев нарушение и назначил 11‑метровый.

После гола с пенальти «СКА‑Хабаровск» заметно усилил давление на ворота «Ротора». Хабаровчане прижали гостей к штрафной, стабильно выигрывали подборы и спорные мячи – в ряде эпизодов их преимущество было очевидным. Плотность атак нарастала, и казалось, что второй гол – лишь вопрос времени. Однако самоотверженно действовали оборона и вратарь «Ротора» Никита Чагров: в затяжной атаке он отбил два удара в упор, сохранив для команды ничейный счёт.

Выдержав эмоциональный всплеск хозяев после пропущенного мяча, «Ротор» сумел выровнять игру и постепенно вернул себе контроль над отдельными участками поля. Волгоградцы провели несколько организованных выходов из обороны, грамотно разыгрывая мяч короткими передачами и тем самым снижая давление соперника.

В конце тайма гости создали пару опасных моментов – в том числе за счёт скоростных действий на флангах и прострелов в штрафную. Однако игроки «СКА» грамотно перекрывали зоны: в ключевых эпизодах защитники своевременно блокировали удары, а вратарь хозяев уверенно действовал в рамке, не позволив «Ротору» выйти вперёд.

Первый тайм получился насыщенным: обе команды действовали агрессивно и регулярно создавали острые эпизоды у чужих ворот. «СКА» сохранял игровое преимущество и активнее контролировал ход встречи, но «Ротор» грамотно пользовался свободными зонами и отвечал резкими контратаками. Волгоградцы не раз оказывались в шаге от гола – в ряде эпизодов им чуть‑чуть не хватило точности или доли секунды для взятия ворот. К перерыву счёт остался равным – 1:1.

Во второй половине матча гости заметно преобразились. С выходом на поле Ираклия Манелова и Артёма Симоняна «Ротор» увеличил процент владения мячом. Вначале игра изобиловала длинными передачами: обе команды предпочитали забрасывать мяч в финальную треть и бороться за подбор вблизи ворот соперника. Но постепенно волгоградцы забрали игру под свой контроль.

Ближе к середине второго тайма «Ротор» полностью завладел преимуществом: команда уверенно держала мяч, выигрывала все подборы и здорово играла на опережение. По ходу отрезка волгоградцы выглядели заметно увереннее и по праву владели инициативой. На 71‑й минуте Александр Хохлачёв упустил верный шанс вывести «Ротор» вперёд – момент был голевым, но удар получился смазанным.

На 92‑й минуте в штрафной СКА мяч попал в руку защитника армейцев, однако арбитр не счёл этот эпизод достаточным для назначения пенальти. По итогам встречи во второй половине «Ротор» полностью переиграл соперника и выглядел предпочтительнее. Команда создала больше качественных моментов и однозначно владела преимуществом, но так и не смогла забить решающий мяч. Итоговый счёт – 1:1.

Александр Веселовский