В субботу, 21 ноября, в Хабаровске на стадионе имени В. И. Ленина состоится матч 18-го тура Первой лиги: местный «СКА-Хабаровск» примет волгоградский «Ротор». Начало встречи – в 08:00 по московскому времени, в 15:00 – по хабаровскому.

Статус у поединка особый. Команды располагаются на соседних строчках турнирной таблицы: «Ротор» – одиннадцатый с 21 очком после 17 матчей, «СКА-Хабаровск» – двенадцатый с 19 очками, но имея на игру больше. Разница между соперниками – всего два очка, а значит, победа позволит армейцам обойти волгоградцев, и в обратную сторону результат тоже работает. Разговоры о «матче за шесть очков» здесь не фигура речи, а сухая арифметика первой лиги.



Армейцы подходят к игре в ударной форме: пять матчей без поражений, четыре победы подряд в чемпионате. Волгоградцы, напротив, ищут свою игру – пять туров без побед, и каждый набранный балл для них сейчас на вес золота.



Именно на такой матч, где цена любой ошибки для обеих сторон предельно высока, назначена опытная бригада арбитров. Главным судьёй определён Николай Волошин из Смоленска. В помощь ему – ассистенты Дмитрий Лысенко (Благовещенск) и Георгий Карпович (Санкт-Петербург). Резервный судья – Макар Янчук (Владивосток). Контроль за организацией матча осуществляют делегат Сергей Георгиевич Змиевский и инспектор Тихон Калугин (оба – Москва).



Матч обещает быть бескомпромиссным: армейцам победа позволит обойти «Ротор», волгоградцам – вернуться в первую десятку и заметно оторваться от зоны вылета.

Александр Веселовский

Фото: ФК «Салют»