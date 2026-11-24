



В Михайловском районе Волгоградской области 24 ноября произошло аварийное отключение электроэнергии в нескольких населеннных пунктах. Информация об этом поступила в дежурную смену ЕДДС в 09:30.

Как сообщает ИА «Высота 102», из-за масштабной аварии без света остались хутор Сенной, хутор Орлы, хутор Ильменский 2-й, рабочий поселок Себрово и поселок Новостройка.

К настоящему времени аварийно-восстановительные работы в хуторах Себрово, Сенной и Ильменский 2-й, а также в Новостройке завершены – подача электроэнергии возобновлена в полном объеме. В хуторе Орлы работы еще продолжаются, специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения.