В 18‑м туре Первой лиги Хабаровск встретил «Ротор» настоящим «ледниковым периодом». 21 ноября, в 08:00 по московскому времени, столбик термометра опустился до −11 °C, а сугробы за воротами выглядели как часть декораций к суровому фильму о выживании. На стадионе имени В. И. Ленина при 527 зрителях (в том числе 9 болельщиках в гостевом секторе) развернулась не просто игра – испытание на прочность, где холод был третьим участником матча.

И всё же, вопреки законам физики и здравого смысла, команды выдали футбол, в котором хватало и огня, и ума. Ничья 1:1 – результат, который для «Ротора» ощущается как упущенная победа, а для СКА‑Хабаровск стал сродни триумфу: армейцы прервали свою серию побед, но сохранили – без поражений, удержав дома ничью в условиях, когда любая ошибка могла дорого стоить.

Стартовые минуты прошли в обоюдоострых атаках: обе стороны стремились открыть счёт как можно раньше, пока мороз не сковал движения окончательно. Морозный воздух буквально искрил от стыков, но мяч, к удивлению многих, двигался быстро – будто сам хотел ускорить развязку.

На 26‑й минуте «Ротор» вскрыл оборону хозяев благодаря выверенной цепочке действий. Павел Горелов под давлением грамотно распорядился мячом в центре поля и отдал на Илью Родионова. Тот без промедления вывел на ударную позицию Абу‑Саида Эльдарушева, и нападающий поразил дальний угол – мяч влетел под штангу. 1:0 в пользу гостей – и в этот момент казалось, что «Ротор» поймал нужный ритм даже в таких условиях.

Однако уже на 32‑й минуте баланс был восстановлен. Эпизод с участием Аршака Коряна и Николая Пояркова завершился падением хабаровчанина в штрафной, и главный арбитр Николай Волошин усмотрел в этом эпизоде нарушение. Пенальти уверенно реализовал Максим Максимов – 1:1.

После этого СКА заметно усилил давление. Хабаровчане прижали гостей к штрафной, стабильно выигрывали подборы и спорные мячи, демонстрируя преимущество в борьбе на втором этаже и в единоборствах. Плотность атак нарастала, и складывалось впечатление, что второй гол – лишь вопрос времени. Но здесь свою роль сыграла самоотверженность обороны «Ротора» и уверенная игра вратаря Никиты Чагрова. В одной из затяжных атак он отразил два удара в упор, сохранив для команды хрупкое равновесие.

Выдержав этот эмоциональный всплеск, «Ротор» постепенно выровнял игру. За счёт коротких передач и грамотного розыгрыша мяча волгоградцы снизили давление соперника и вернули себе контроль над ходом матча. К перерыву счёт остался равным – 1:1, но по характеру игры было видно: гости готовы играть в этих условиях.

Во второй половине матча «Ротор» преобразился. Выход Ираклия Манелова и Артёма Симоняна добавил команде вариативности и контроля. Если в начале тайма обе стороны предпочитали длинные передачи и борьбу за подбор вблизи чужих ворот, то постепенно волгоградцы забрали игру под свой контроль. Они уверенно держали мяч, выигрывали все подборы и здорово играли на опережение, заставляя хозяев всё чаще обороняться.

Ближе к середине второго тайма преимущество «Ротора» стало очевидным: команда Дмитрия Парфёнова полностью владела инициативой и действовала так, будто мороз ей не помеха. На 71‑й минуте Александр Хохлачёв упустил реальный шанс вывести гостей вперёд – момент, который позже наверняка будут вспоминать как ключевой. А на 92‑й минуте случился ещё один спорный эпизод: мяч попал в руку защитника армейцев, но арбитр не счёл его достаточным для назначения пенальти.

В концовке хозяева уже не стеснялись срывать атаки «Ротора», чтобы удержать ничью. В компенсированное время за второй срыв перспективной атаки был удалён Эльдар Блиев – логичное завершение тактики, которая помогла СКА сохранить очки.

По ходу второй половины встречи Дмитрий Парфёнов сделал пять замен, которые разнообразили игру и добавили свежести. Но даже этого не хватило, чтобы склонить чашу весов в пользу «Ротора». Команда доминировала, создавала моменты, но не смогла реализовать своё преимущество. Итог – боевая ничья 1:1.

Своё видение матча озвучил нападающий «Ротора» Саид Алиев:

– По такой погоде, мне кажется, только бойцовские качества выходят на первый план. Кто выигрывает борьбу, единоборства по такой погоде, тот и выигрывает матчи. Сегодня получилась равная, боевая игра: никто не сидел в обороне, не сохранял счёт. Поэтому матч получился интересным для болельщиков. Думаю, мы были ближе к победе. Должны были забивать свои моменты. И моё мнение – пенальти был в конце.

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Ротор» (Волгоград) – 1:1 (1:1).

21 ноября, 8:00. Первенство по футболу среди команд Первой Лиги, 18-й тур.

Хабаровск. «Имени В.И. Ленина». Количество зрителей: 527. Количество зрителей в гостевом секторе: 9.

Судьи: Николай Волошин (Смоленск), Дмитрий Лысенко (Благовещенск), Георгий Карпович (Санкт-Петербург).

«СКА-Хабаровск»: Штепа, Жиров, Гребенкин, Носков, Савичев, Блиев,

Маркитесов, Горелишвили (К. Алиев, 63), Школик (Глотов, 85), Корян (Моцпан, 63), Максимов.

«Ротор»: Чагров, Байтуков (Умников, 82), Клещенко, Покидышев, Родионов (Симонян, 46), Хитяев, Поярков, Горелов (Аюпов, 65), Трошечкин (Манелов, 46), Хохлачев, Эльдарушев (С. Алиев, 73).

Голы: Эльдарушев, 26 (0:1). Максимов, 32 – пенальти (1:1).

Предупреждены: Гребенкин, 48 (грубая игра). Блиев, 84 (срыв перспективной атаки). Маркитесов, 90+2 (срыв перспективной атаки) – Трошечкин, 19 (грубая игра). Байтуков, 45 (срыв перспективной атаки). Хитяев, 79 (срыв перспективной атаки).

Удалён: Блиев, 90+3 (2ЖК, неспортивное поведение).