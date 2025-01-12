Спорт

«В семье все бывает»: тренер Дудаковой прокомментировал инцидент с пощечиной после боя

Спорт 12.01.2025 10:38
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12.01.2025 10:38


Тренер волгоградского бойца Виктории Дудаковой Гасанали Гасаналиев прокомментировал  V102.RU попавшую на видео пощечину, которую спортсменка дала своему наставнику сразу после сегодняшнего боя в американском Лас-Вегасе. Напомним, россиянка 12 января в рамках турнира UFC Fight Night 249 досрочно уступила сопернице из США Фатиме Клайн.



По окончании поединка Гасаналиев хотел обнять свою подопечную и приободрить. Виктория отреагировала эмоционально и дала пощечину своему наставнику, высказав недовольство, что он к ней не подошел в нужный момент, показав, как она посчитала, свое равнодушие. 

Корреспонденту V102.RU Гасанали Гасаналиев заявил, что возникшему инциденту он вместе с Дудаковой не придают большого значения, поэтому в данный момент появившиеся разногласия на эмоциях от отрицательного результата улажены.

- В семье все бывает. Проиграли, тут нечего комментировать, — подчеркнул Гасаналиев. 

При этом наставник и спортсменка не собираются зацикливаться на неудаче, уже думая о следующем бое. 

– Все отлично. Жизнь продолжается, — так ответил Гасанали Гасаналиев на вопрос о том, какой сейчас настрой у Виктории. 

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: UFC/vk.com

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