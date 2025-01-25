Волгоградский боец Виктория Дудакова, ударившая своего тренера и мужа Гасанали Гасаналиева после поражения от соперницы из США Фатимы Клайн, сегодня, 25 января, была исключена из списка представителей UFC по неизвестным причинам, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу организации.
Напомним, 12 января в американском Лас-Вегасе после проигранного боя Фатиме Клайн в рамках турнира UFC Fight Night 249 во втором раунде техническим нокаутом Дудакова очень эмоционально отреагировала на попытку ее наставника Гасанали Гасаналиева поддержать ее и обнять. Расстроенная Виктория дала пощечину тренеру и высказала претензии ему.
Гасанали Гасаналиев в комментарии корреспонденту V102.RU после неудачного боя заявил, что в семье все бывает. А Дудакова, успокоившись, спустя несколько дней публично принесла извинения своему мужу и тренеру за некорректное поведение на странице в социальных сетях.
Отметим, Виктория Дудакова в рамках ММА провела 10 боев, в восьми из которых выиграла. При этом два последних поединка с американками Сэм Хьюз и Фатимой Клайн закончились поражениями 25-летней волгоградской спортсменки.
Кроме того, из ростера UFC организаторы исключили российского бойца Магомеда Гаджиясулова и украинца Игоря Потерю.
Фото: UFC/vk.com (архив)