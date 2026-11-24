



Росавиация 24 ноября в 19.35 разрешила волгоградскому аэропорту возобновить полеты на фоне беспилотной опасности. Как сообщает ИА «Высота 102», ограничения действовали немногим более часа.

Напомним, запрет на прием и выпуск гражданских судов федеральное агентство объявило во вторник вечером спустя час после объявления угрозы атаки беспилотниками в Волгоградской области.

Отметим, что по данным мониторинговых каналов, беспилотники ВСУ были зафиксированы в Октябрьском, Чернышковском, Клетском и Кумылженском рауонах Волгоградской области. Однако в 20.00 мск те же мониторинговые каналы сообщили о том, что БпЛА уже не угрожают областной столицы – отбой опасности по Волгограду. Одновременно сообщается, что за пределами Волгограда угроза еще сохраняется.

По данным онлайн-табло, все пассажиры рейсов, которые были запланированы на вечер 24 ноября из Волгограда в Москву и Санкт-Петербург, на текущий момент уже завершили посадку. Вылет самолетов должен состояться до 21.00 мск.