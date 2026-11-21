В матче 34‑го, заключительного тура Молодёжной футбольной лиги (Дивизион Б) волгоградский «Ротор‑М» на выезде не просто взял очки – он устроил настоящий мастер‑класс, уверенно и хладнокровно переиграв новороссийский «Черноморец‑М» со счётом 3:0. Встреча, прошедшая под проливным дождём, стала демонстрацией характера и тактической зрелости подопечных Олега Стогова.Уже с первых минут волгоградцы показали, что не намерены считаться с погодными условиями. «Ротор» забрал инициативу и начал прессинговать соперника на чужой половине поля, заставляя хозяев ошибаться. Холодный душ для «Черноморца» случился уже на 3‑й минуте: Даниил Града хладнокровно пробил из‑за пределов штрафной и точно уложил мяч в левый угол – 0:1.Быстрый гол не охладил пыл гостей, а, напротив, добавил уверенности. Спустя пять минут Града вновь оказался в центре внимания: он совершил скоростной проход по правому флангу и выдал выверенную передачу на дальний угол вратарской. Там Алим Кадралиев, грамотно выиграв позицию у защитника, вколотил мяч головой в сетку. К 8‑й минуте счёт стал – 2:0 в пользу «Ротора».Ключевым моментом первой половины встречи стала потасовка на 18-й минуте. Абдулхаким Казимов («Черноморец-М») проявил агрессию в игровом эпизоде, за что получил прямую красную карточку. В возникшем конфликте активное участие принял Дмитрий Локтев («Ротор-М»), который за неспортивное поведение был наказан «горчичником».Однако численное преимущество волгоградцев продлилось недолго. Уже на 24-й минуте Дмитрий Локтев нарушил правила в центре поля и получил второе дисциплинарное взыскание за грубую игру, досрочно отправившись в раздевалку.Команда под руководством Олега Стогова демонстрировала отличную сбалансированную игру: волгоградцы уверенно доминировали в центре поля и спокойно контролировали темп матча, не позволяя сопернику организовать ни одной сколь-нибудь опасной контратаки.

Во втором тайме сине-голубые действовали по счёту, полностью контролируя ход встречи. Гости владели мячом, не позволяя сопернику создавать опасные моменты, и спокойно довели дело до разгрома. На 88-й минуте вышедший на замену Никита Петрунькин поставил точку в матче, замкнув передачу Матвея Сурова – 0:3.





«Черноморец-М» (Новороссийск) – «Ротор-М» (Волгоград) – 0:3 (0:2) 20 ноября, 13:00. Молодёжная футбольная лига (Дивизион Б), 34-й тур.

Новороссийск. Стадион «Центральный». Количество зрителей: 97.

Судьи: Алексей Пучинский (Москва), Макар Мешков (Краснодар), Максим Задоя (Краснодар).

«Черноморец-М»: Капуста, Саутиев (Бут, 78), Кривошей (Семковский, 72), Николаенко, Шилин (Бурдов, 46), Александрович, Казимов, Барахоев (Кесидис, 72), Крот, Безгласный (Арутюнян, 78), Гордиюк (Герасимов, 46).

«Ротор-М»: Лисицын (Ганцев, 90), Асланян (Тарчоков, 57), Кашлев (Цымбалов, 74), Кычанов, Дёмушкин (Слепужников, 68), Амирханян, Кондратьев (Петрунькин, 64), Локтев, Кадралиев (Суров, 57), Града (Клименко, 67), Адельшин.

Голы: Града, 3 (0:1). Кадралиев, 8 (0:2). Петрунькин, 88 (0:3).

Предупреждены: Саутиев, 18 (неспортивное поведение). Кривошей, 55 (неспортивное поведение), Барахоев, 58 (неспортивное поведение) – Локтев, 18 (неспортивное поведение). Локтев, 67 (грубая игра). Дёмушкин, 48 (грубая игра). Суров, 67 (грубая игра). Амирханян, 48 (грубая игра).

Удалены: Казимов, 18 (агрессивное поведение) – Локтев, 24 (2 ЖК).



«Ротор‑М» завершил осеннюю часть чемпионата на мажорной ноте, продемонстрировав не только результативность, но и тактическую дисциплину. Победа над крепким соперником в сложных погодных условиях – отличный маркер прогресса. Под руководством Олега Стогова команда осваивает современный комбинационный футбол, где важны не только скорость и напор, но и умение сохранять структуру даже в непростых ситуациях. Именно эта зрелость и позволила волгоградцам на финише сезона обыгрывать даже лидеров дивизиона Б.



Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»